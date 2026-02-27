“Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

La ciudad de Sevilla se prepara para el gran clásico. Este fin de semana, Real Betis recibirá a Sevilla, en un duelo que enfrenta al equipo de Manuel Pellegrini contra el de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Precisamente el Ingeniero fue protagonista en la previa del partido, ya que el estratega Matías Almeyda, su oponente para este encuentro, defendió el trabajo del nacido en Santiago.

Como contexto, el periodista chileno Eugenio Salinas le consultó al argentino sobre qué le parecía la labor realizada por Pellegrini, ya que, en su opinión, algunos en nuestro país le reprochan ser muy defensivo. Almeyda no dudó en defender a su colega: “Opinar es gratis. El día que haya que pagar 50 centavos de euro por opinar, se modifica el mundo. Digo, esto es como todo, cuando uno tiene una personalidad como la de Manuel, que ha dejado a Chile bien parado en cada lugar donde estuvo, tendrían que estar agradecidos aquellos chilenos que lo ponen duda la capacidad que tiene este hombre”.

Luego, Almeyda argumentó usando la trayectoria del exestratega del Manchester City: “Donde estuvo le fue bien, es respetado. No solamente respetan a Pellegrini, Pellegrini lleva detrás su bandera que es de Chile, representando un país”.

“Hay que ver los intereses de cada uno y lo único que les digo es que como argentino le tengo un respeto enorme al pueblo chileno y le tengo un enorme respeto a este entrenador. Porque los entrenadores se saben cómo son, entre nosotros sabemos cómo somos. Y todos saben cómo es Manuel. Serio, humilde, trabajador, le ha dedicado la vida al fútbol, entonces merece el respeto. Y por ahí algunos jóvenes pueden decir de Manuel, pero saquen otro Manuel, por el bien de Chile. Tienen que sacar a otro, porque sólo tienen a uno. Valórenlo”, cerró.

Un clásico determinante

El partido entre Betis y Sevilla está pactado para las 14.30 del próximo domingo 1 de marzo y pinta como un compromiso clave para los objetivos de ambos elencos en la temporada.

El equipo de Pellegrini marcha en el quinto lugar con 42 unidades, a seis de Atlético de Madrid, que hasta ahora sería el último equipo que estaría consiguiendo boletos para la Champions League de la próxima temporada.

En tanto, la realidad del Sevilla es muy diferente, ya que se ubica en el duodécimo puesto con 29 puntos, a solo cinco de la zona de descenso, en una irregular temporada.