Equipo de reacción: la tendencia de la UC que inquieta a Daniel Garnero y al plantel cruzado

“Sabemos que podemos ser un equipo mucho más difícil, si somos los primeros en pegar”, advertía el técnico Daniel Garnero, en entrevista con El Deportivo. El problema es que Universidad Católica solo ha pegado primero una vez en las seis fechas disputadas de la Liga de Primera. Fue ante Deportes Concepción, cuando ganó 2-0 en el Claro Arena. En las otras cinco jornadas siempre empezó perdiendo. Y si se suman los dos partidos de la Supercopa, tampoco comenzó en ventaja. En resumen, los cruzados marcaron el gol inicial solo en un partido de los ocho que han jugado esta temporada.

Un registro preocupante, que ha transformado obligadamente a la UC en un equipo de reacción, contrario a los deseos de su entrenador. Estaba claro que el argentino ya había detectado esta debilidad previo al debut de local ante los penquistas, que fue la única vez en que abrieron la cuenta este año, gracias a la conquista de Fernando Zampedri.

Daniel Garnero, el entrenador de la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Revertir esa tendencia es la gran tarea del conjunto de la franja, que recibe a Everton, este sábado, a las 20.30, en San Carlos de Apoquindo. “Soy muy exigente con nosotros. Creo que podemos y debemos estar mejor, porque tenemos un gran plantel. Tenemos que elevar niveles individuales que lleve a que en lo colectivo seamos un mejor equipo”, aseguró el adiestrador estudiantil.

“Nos tocaron cuatro partidos de visitante en estos primeros seis juegos. No es menor. Hacernos fuertes de local es muy bueno. En varios momentos el equipo estuvo en desventaja, reacciona, busca y encuentra. Tenemos que mejorar y buscar ser los que peguemos primero, ser más agresivos, los que manejemos el juego. No hemos podido entrar en esas situaciones todavía. Es algo de lo que estamos en búsqueda. Esperamos que este fin de semana sea el comienzo de eso”, apuntó.

En el plantel también tienen claro cuál es la principal deuda. “Algo a corregir que tenemos en ofensiva es tratar de golpear primero. Siempre arrancamos en desventaja. Eso es una condición que nos está complicando un poco. Es algo que tenemos que mejorar, pero todos los partidos son diferentes y, de local, trataremos de hacernos fuertes ante Everton”, sostuvo Matías Palavecino, quien puede volver a la titularidad ante los ruleteros, después de dos partidos como suplente.