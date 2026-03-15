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    EN VIVO

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini recibe al Celta de Vigo en un duelo crucial por competencias internacionales

    Los elencos chocan en un partido importante por las pretensiones de clasificar a la próxima edición de la Champions League.

    Los Béticos se juegan un duelo crucial por los puestos de Champions League. Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Real Betis 0-1 Celta de Vigo

    23′: Oportunidad desperdiciada

    Firpo cometió una falta a unos metros de su área, lo que le dio una buena oportunidad a la visita. Sin embargo, no realizaron bien la acción.

    16′: Atajó Valles

    El guardameta contuvo un disparo a quemarropa de Jutglá y salvó su arco.

    13′: Atacó el Celta

    Un pase largo dejó solo a un atacante de la visita que disparó y envió el balón al costado que no suma de la red.

    10′: Contraataque del Betis

    El conjunto del Ingeniero tuvo un veloz avance por la cancha, pero no definió bien la acción.

    La apertura de la cuenta

    3′: Gol del Celta

    Ferran Jutglá disparó desde fuera del área. El arquero alcanzó el balón, pero se le escapó.

    Inició el partido

    Todo listo en La Cartuja

    El duelo está a punto de comenzar.

    Los titulares del Celta

    Los elegidos por Pellegrini

    Buenas tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmision del equipo del Ingeniero. Los verdiblancos enfrentan a Celta de Vigo en le estadio de La Cartuja.

    Más sobre:Minuto a minutoReal BetisCelta de Vigo

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