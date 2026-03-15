En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini recibe al Celta de Vigo en un duelo crucial por competencias internacionales
Los elencos chocan en un partido importante por las pretensiones de clasificar a la próxima edición de la Champions League.
Minuto a minuto
Real Betis 0-1 Celta de Vigo
23′: Oportunidad desperdiciada
Firpo cometió una falta a unos metros de su área, lo que le dio una buena oportunidad a la visita. Sin embargo, no realizaron bien la acción.
16′: Atajó Valles
El guardameta contuvo un disparo a quemarropa de Jutglá y salvó su arco.
13′: Atacó el Celta
Un pase largo dejó solo a un atacante de la visita que disparó y envió el balón al costado que no suma de la red.
10′: Contraataque del Betis
El conjunto del Ingeniero tuvo un veloz avance por la cancha, pero no definió bien la acción.
La apertura de la cuenta
3′: Gol del Celta
Ferran Jutglá disparó desde fuera del área. El arquero alcanzó el balón, pero se le escapó.
Inició el partido
Todo listo en La Cartuja
El duelo está a punto de comenzar.
Los titulares del Celta
Los elegidos por Pellegrini
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmision del equipo del Ingeniero. Los verdiblancos enfrentan a Celta de Vigo en le estadio de La Cartuja.
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