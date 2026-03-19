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    Con “refuerzos”: la nómina de la Roja Sub 20 incluye a tres jugadores con los que Nicolás Córdova se reunió en Europa

    La Selección juvenil jugará ante Perú en la fecha FIFA y su convocatoria trae a los nombres que el técnico conoció en su viaje.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con “refuerzos”: la nómina de la Roja Sub 20 incluye a tres jugadores con los que Nicolás Córdova se reunió en Europa. Foto: @laroja

    La Roja Sub 20 empieza su año competitivo en la fecha FIFA de marzo. El combinado juvenil se medirá ante Perú, el 29 y 31 de marzo. Este jueves se dio a conocer la convocatoria y trae algunos “refuerzos” de sangre europea. Tal como adelantó El Deportivo, se trata de los jugadores con los que se reunió Nicolás Córdova en su gira por el Viejo Continente.

    Uno es Jetzen Lopes, nacido el 14 de enero de 2007, que juega como delantero y puede desempeñarse como extremo izquierdo. Compite en el Sporting Braga de Portugal, donde fue fichado el 1 de julio de 2025 y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026.

    Lopes tiene nacionalidad australiana y chilena (su padre es chileno) y se caracteriza por su perfil zurdo. A sus 19 años, forma parte de la estructura formativa de un club que en las últimas temporadas ha consolidado un modelo de desarrollo y venta de jugadores hacia ligas mayores.

    En tanto, desde Dinamarca llega Roberto Risnaes, nacido el 29 de enero de 2007. Delantero centro, con nacionalidad danesa y chilena, pertenece al Copenhague. Firmó con el club el 1 de enero de 2024. El tercer nombre es Thomas Dean, futbolista categoría 2007 que milita en el Espanyol de Barcelona. Se desempeña como defensor, con capacidad para actuar como lateral. Tiene pasaporte español y chileno.

    Además, está en la lista Antonio Riquelme, jugador estadounidense-chileno de 17 años que milita en el Real Salt Lake, de la MLS. El resto de los convocados son del medio local.

    La nómina

    Arqueros: Máximiliano Mateluna (Palestino), José Alburquenque (Universidad de Chile), Gabriel Maureira (Colo Colo), Santiago Tapia (Colo Colo).

    Defensas: Bruno Torres (Colo Colo), José Movillo (O’Higgins), Francisco Daza (Universidad Católica), Vicente Rivas (Colo Colo), Cristopher Valenzuela (Santiago Wanderers), Martín Jiménez (Audax Italiano). Valentín Sánchez (Unión San Felipe), Thomas Dean (Espanyol), Matías Orellana (Colo Colo).

    Mediocampistas: Joaquín Soto (Unión La Calera), Elías Rojas (Universidad de Chile), Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers), Benjamín Pérez (Colo Colo), Jetzen Lopes (Braga), Vicente Martínez (Colo Colo), Milovan Velásquez (Deportes La Serena), Antonio Riquelme (Real Salt Lake).

    Delanteros: Yastin Cuevas (Colo Colo), Martín Castro (O’Higgins), Roberto Risnae (Copenhague), Ian Alegría (Palestino), Máximiliano Rojas (Deportes Copiapó), Ignacio Flores (Santiago Wanderers), Martín Mundaca (Coquimbo Unido), Jhon Cortes (Universidad de Chile), Vicente Vargas (Santiago Wanderers).

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