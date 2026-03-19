En vivo: el Betis de Pellegrini enfrenta a Panathinaikos en un duelo decisivo para avanzar en la Europa League

¡¡SI CUCHO HACÍA ESO ERA EL GOL DEL AÑO!! El colombiano estrelló un remate desde lejísimos en el travesaño y Aitor Ruibal aprovechó el rebote para el 1-0 (1-1 global) del Betis ante Panathinaikos.



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