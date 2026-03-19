En vivo: el Betis de Pellegrini enfrenta a Panathinaikos en un duelo decisivo para avanzar en la Europa League
El conjunto del chileno debe dar vuelta el 1-0 que obtuvieron los griegos en la ida para inscribirse en los cuartos de final del torneo continental. Sigue aquí el relato del partido
Real Betis 3-0 Panathinaikos
Global: 3-1
El tercer gol del Betis
53′. Gran jugada del equipo de Pellegrini. Pase al centro de Ruibal y Hernández aparece en el centro para definir. 3-0-.
Gooooooooooooool del Betis
El segundo gol del Betis
Comienza el segundo tiempo
Betis sale a ratificar su clasificación y Panathinaikos el gol que lo meta en la pelea.
Termina el primer tiempo
El Betis lo gana con justicia y está a 45 minutos de meterse en los cuartos de final de la Europa Laegue.
Validan el gol
45′+2′. Finalmente se cobra el segundo gol de Betis y con este resultado clasifica el equipo de Pellegrini.
VAR
45′. Se revisa el golazo de Amrabat por posible posición ilícita de Abde en el inicio de la jugada.
Goooooooooooooooooool de Betis
Baja la intensidad
36′. Betis saca el pie del acelerador y por ahora no crea peligro.
Otra del Betis
29′. Antony busca el ángulo contrario y ese balón se va besando el vértice.
Se lo pierde Betis
22′. Gran centro de Antony y Abde cabecea mal. Estaba solo y en área chica.
Tarjeta Amarilla
18′. Taborda es amonestado en la visita por detener una contra con la mano.
El primer gol en imágenes
Chance del Betis
10′. Fornal se llena de amagues. Dispara. Una pierna salvadora de la visita evita el segundo.
El gol de Betis
8’. Ruibal toma el rebote del travesaño. La para de pecho. Se acomoda y lanza un disparo inatajable.
Goooooooooooooool del Betis
Lo tuvo la visita
4′. Gran contra de los griegos y Pellistri dispara cruzado. Gran tapada de López.
Avisa el Betis
3′. Centro de rabona de Abde y Hernández cabecea desviado.
Comienza el partido
Betis y Panathinaikos ya juegan en España por un lugar en cuartos de la Europa League.
El 11 de Pellegrini
La formación de la visita
Arenga al ritmo de Fito Páez
Betis sale en desventaja
El Panathinaikos lo ganó por la mínima en Grecia y el conjunto del chileno debe intentar darlo vuelta en casa.
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