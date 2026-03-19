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    EN VIVO

    En vivo: el Betis de Pellegrini enfrenta a Panathinaikos en un duelo decisivo para avanzar en la Europa League

    El conjunto del chileno debe dar vuelta el 1-0 que obtuvieron los griegos en la ida para inscribirse en los cuartos de final del torneo continental. Sigue aquí el relato del partido

    Betis enfrenta a Panathinaikos por la Europa League. Foto: @RealBetis.

    Real Betis 3-0 Panathinaikos

    Global: 3-1

    El tercer gol del Betis

    53′. Gran jugada del equipo de Pellegrini. Pase al centro de Ruibal y Hernández aparece en el centro para definir. 3-0-.

    Gooooooooooooool del Betis

    El segundo gol del Betis

    Comienza el segundo tiempo

    Betis sale a ratificar su clasificación y Panathinaikos el gol que lo meta en la pelea.

    Termina el primer tiempo

    El Betis lo gana con justicia y está a 45 minutos de meterse en los cuartos de final de la Europa Laegue.

    Validan el gol

    45′+2′. Finalmente se cobra el segundo gol de Betis y con este resultado clasifica el equipo de Pellegrini.

    VAR

    45′. Se revisa el golazo de Amrabat por posible posición ilícita de Abde en el inicio de la jugada.

    Goooooooooooooooooool de Betis

    Baja la intensidad

    36′. Betis saca el pie del acelerador y por ahora no crea peligro.

    Otra del Betis

    29′. Antony busca el ángulo contrario y ese balón se va besando el vértice.

    Se lo pierde Betis

    22′. Gran centro de Antony y Abde cabecea mal. Estaba solo y en área chica.

    Tarjeta Amarilla

    18′. Taborda es amonestado en la visita por detener una contra con la mano.

    El primer gol en imágenes

    Chance del Betis

    10′. Fornal se llena de amagues. Dispara. Una pierna salvadora de la visita evita el segundo.

    El gol de Betis

    8’. Ruibal toma el rebote del travesaño. La para de pecho. Se acomoda y lanza un disparo inatajable.

    Goooooooooooooool del Betis

    Lo tuvo la visita

    4′. Gran contra de los griegos y Pellistri dispara cruzado. Gran tapada de López.

    Avisa el Betis

    3′. Centro de rabona de Abde y Hernández cabecea desviado.

    Comienza el partido

    Betis y Panathinaikos ya juegan en España por un lugar en cuartos de la Europa League.

    El 11 de Pellegrini

    La formación de la visita

    Arenga al ritmo de Fito Páez

    Betis sale en desventaja

    El Panathinaikos lo ganó por la mínima en Grecia y el conjunto del chileno debe intentar darlo vuelta en casa.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Europa LeagueMinuto a minutoBetisManuel PellegriniEuropa League en vivoFútbol en vivoFútbol InternacionalBetis vs Panathinaikos

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