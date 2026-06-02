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    ¿Adiós Paulo Díaz ? Presidente de River Plate golpea la mesa y avisa que se irán 15 jugadores del club

    Stefano Di Carlo revela que hará una importante renovación de la plantilla, para afrontar el segundo semestre. El defensa chileno es uno de los nombres apuntados, pero se deben dar ciertas condiciones.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Paulo Díaz fue declarado "transferible" en River Plate. Foto: @RiverPlate.

    Una profunda renovación a la plantilla de jugadores fue que anunció el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo. El ejecutivo avisó que cerca de la mitad del plantel no va más en el conjunto bonaerense.

    He instruido al director deportivo (Pablo Longoria) y hemos decidido conjuntamente que van a salir alrededor de 15 jugadores a partir de hoy”, dijo la máxima autoridad de los de la banda sangre a ESPN.

    Luego aclaró que “en algunos casos serán ventas; intentaremos vender de la mejor manera, y en otros quizás vendamos peor de lo que compramos y asumamos alguna pérdida para cortar una situación que no es sostenible”.

    Estas últimas palabras apuntan directamente a la situación de Paulo Díaz. El defensa chileno, cortado por el entrenador Eduardo Coudet, tiene contrato con los Millonarios hasta diciembre de 2027 y no posee la menor intención de abandonar el recinto platense sin un vínculo que le asegure el sueldo que hoy gana en Argentina (cerca de $200 millones de pesos mensuales).

    De hecho, según la prensa transandina, la cláusula de salida está tasada en 10 millones de dólares, pero Di Carlo está dispuesto a resignar ese dinero con tal de que el defensa deje su escuadra. Con ello, podría abrirse una puerta para que Díaz negocie su incorporación a la Universidad de Chile, pero para eso suceda tendría que renunciar a gran parte de sus honorarios.

    Las razones de la poda al plantel

    “Tendremos cesiones de jugadores y en otros casos podremos dar el pase en su poder. Uno en el fútbol tiende a ver los costos de las operaciones y de los pases, pero el dato más relevante es el costo de sostener los contratos del plantel. Tenemos que sacar 15 y con esos recursos concentrarlo en 5 o 7 jugadores, que nos va a dar un salto de jerarquía, es lo que vamos a hacer en esta etapa“, detalló Di Carlo.

    Y esto, porque como presidente cree que este River no juega como quiere su hinchada, pese a llegar a la final del torneo argentino y avanzar primero en su grupo de Copa Sudamericana. Además, no se permite culpar a las decisiones arbitrales de los resultados que obtiene la institución que comanda.

    “La situación es muy compleja. A todos nos angustia mucho que River no juegue bien al fútbol. Más allá de haber llegado a una final y de haber sido uno de los mejores clasificados, River no juega como los hinchas y socios queremos que juegue. Es realmente incómodo y no voy a permitir que esta situación se perpetúe", diagnóstico.

    Luego añadió que “no suscribo a la idea de que el problema es de otro. Belgrano es un buen campeón y tienes que reconocer a los demás. Antes a River lo han perjudicado, pero se imponía igual. Yo tengo que generar un equipo competitivo que se imponga en la cancha”.

    Finalmente, anunció que Franco Armani y Juan Fernando Quintero se quedan en Núñez y que en la carpeta de refuerzos -además del ya firmado Nicolás Otamendi- tienen a Thiago Almada, Giovanni Simeone y Ángel Correa como posibles incorporaciones. ¿Mauri Icardi? “No es un nombre por el que hayamos conversado”, concluyó.

    Más sobre:River PlatePaulo DíazTorneo ArgentinoFútbolMercado de PasesStefano Di CarloRiverLiga Argentina

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