    La era del Chacho Coudet en River Plate arranca con un triunfo y pocos minutos para Paulo Díaz

    Con nuevo entrenador, los Millonarios derrotaron 2-1 a Huracán, en un duelo con polémicas y tres penales cobrados. El zaguero nacional comenzó en la banca e ingresó sobre el epílogo.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Este jueves por la noche, ocurrió el debut oficial de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate. El Chacho asumió el fierro caliente que significa la banca ‘millonaria’ luego de la renuncia de Marcelo Gallardo, quien no consiguió los resultados esperados en su segunda etapa. Con otro mando técnico, el cuadro ‘banda sangre’ venció 2-1 en su visita a Huracán, por la décima fecha del campeonato argentino.

    En el estreno, el nuevo entrenador mantuvo una tónica: relegar a Paulo Díaz. Si bien es el arranque de un proceso, el zaguero nacional continúa en una ubicación secundaria. La dupla de centrales fue de Lucas Martínez Quarta con Lautaro Rivero. Entraría casi en los descuentos, para aguantar. Además del chileno Díaz, otros ilustres arrancaron en la suplencia, como Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas.

    Quien sí tuvo un espacio en la primera oncena de Coudet fue el argentino-chileno Ian Subiabre, abierto por la izquierda. El 9 fue Sebastián Driussi.

    Precisamente, el recién mencionado fue quien abrió el marcador en Parque Patricios. En los 27 minutos, Driussi metió un cabezazo para el 1-0, tras un centro al segundo palo de Gonzalo Montiel, quien avanzó libre por la franja derecha. Hernán Galíndez, el exarquero de la U, quedó corto en la salida.

    Justo antes del descanso, llegó la igualdad del Globo. Sucede el primero de los penales que se sancionaron en el partido, a favor del local. En el tiempo añadido, el ecuatoriano Jordy Caicedo puso el 1-1 para Huracán, y con Sebastián Beccacece, el seleccionador del cuadro del Guayas, en uno de los palcos.

    En la segunda mitad, llegaron más penales. Pasada la hora de partido, se cobra la pena máxima tras infracción en contra de Subiabre, quien encaraba por la banda izquierda. Juanfer Quintero, recién ingresado, tomó la misión de ejecutar. Falló. Porque Galíndez se lanzó hacia un costado y detuvo el remate del colombiano, en los 70′.

    Posteriormente, River contó con otro penal a favor. Luego de la revisión del VAR, se sanciona una mano luego de un tiro libre de Quintero. En la misma acción, el referí Nicolás Ramírez determina expulsar a uno por lado (Lucas Carrizo y Facundo Colidio), por agresión mutua. A 5′ del final, remató Gonzalo Montiel y no falló. Anotó el 2-1.

    Para aguantar en el epílogo, entró Paulo Díaz por Kendry Páez. El formado en Palestino corrió un riesgo, porque un desplazamiento en contra de un rival en el área rozó la falta penal. Todo Huracán pidió la pena máxima, o al menos el chequeo del VAR. El árbitro lo ignoró. El chileno zafó.

    Ganó River y alcanza los 14 puntos en el Apertura transandino.

    Más sobre:Fútbol internacionalRiver PlateEduardo CoudetPaulo DíazHuracánLiga argentinaFútbol argentino

