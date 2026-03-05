El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”.

La salida de Paulo Díaz del equipo titular de River Plate marcó el cierre del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en el club. En su último partido al mando del equipo, el Muñeco optó por una dupla compuesta por Lucas Martínez Quarta y el zurdo Lautaro Rivero, dejando fuera al seleccionado nacional.

El cambio en la conducción técnica abrirá una nueva etapa en el plantel. Eduardo Coudet asumirá la dirección de un equipo que llega precedido por resultados adversos que derivaron en la salida de Gallardo. “Se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club y lo primero que hice fue comunicarme con él. Le quiero agradecer públicamente sus palabras porque me hicieron muy bien, se lo agradezco de corazón”, dijo el Chaco en su presentación.

En ese contexto, Ítalo Díaz, padre del jugador, abordó la situación del defensor. “Paulo está bien, pasaba por un tema de que perdió el puesto no más y venía de más atrás”, señaló el exfutbolista al medio RedGol.

Díaz perdió el puesto en la parte final de la etapa Gallardo.

Según explicó, la suplencia respondió a una determinación técnica. “Pero Paulo siempre tuvo la disposición a estar. Me siento contento por lo que ha hecho todos estos años”, añadió sobre la trayectoria de su hijo en Argentina. El zaguero militó previamente en San Lorenzo de Almagro y desde agosto de 2019 integra el plantel de River.

“Acá ya depende del entrenador. Paulo siempre tuvo la disposición para entrenar, aquí no pasa por él el tema. Creo que a lo mejor Gallardo hizo algo y no resultó”, afirmó Ítalo Díaz.

Respecto del nuevo proceso, el exdefensor sostuvo: “Ahora hay entrenador nuevo, vendrá con su idea, vaya a saber lo que él quiere. Ojalá esté dentro de sus planes Paulo. Y si no, tendrá que pelearla y esperar qué pasa cuando termine el campeonato”.

También valoró el desempeño reciente del jugador. “Me siento feliz con Paulo y su rendimiento cada vez que ha jugado”, cerró. En lo inmediato, River Plate prepara su visita a Huracán el jueves 12 de marzo a las 21:30 horas.