SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El exdefensor se refiere a la situación de su hijo en el cuadro millonario.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”.

    La salida de Paulo Díaz del equipo titular de River Plate marcó el cierre del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en el club. En su último partido al mando del equipo, el Muñeco optó por una dupla compuesta por Lucas Martínez Quarta y el zurdo Lautaro Rivero, dejando fuera al seleccionado nacional.

    El cambio en la conducción técnica abrirá una nueva etapa en el plantel. Eduardo Coudet asumirá la dirección de un equipo que llega precedido por resultados adversos que derivaron en la salida de Gallardo. “Se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club y lo primero que hice fue comunicarme con él. Le quiero agradecer públicamente sus palabras porque me hicieron muy bien, se lo agradezco de corazón”, dijo el Chaco en su presentación.

    En ese contexto, Ítalo Díaz, padre del jugador, abordó la situación del defensor. “Paulo está bien, pasaba por un tema de que perdió el puesto no más y venía de más atrás”, señaló el exfutbolista al medio RedGol.

    Díaz perdió el puesto en la parte final de la etapa Gallardo.

    Según explicó, la suplencia respondió a una determinación técnica. “Pero Paulo siempre tuvo la disposición a estar. Me siento contento por lo que ha hecho todos estos años”, añadió sobre la trayectoria de su hijo en Argentina. El zaguero militó previamente en San Lorenzo de Almagro y desde agosto de 2019 integra el plantel de River.

    “Acá ya depende del entrenador. Paulo siempre tuvo la disposición para entrenar, aquí no pasa por él el tema. Creo que a lo mejor Gallardo hizo algo y no resultó”, afirmó Ítalo Díaz.

    Respecto del nuevo proceso, el exdefensor sostuvo: “Ahora hay entrenador nuevo, vendrá con su idea, vaya a saber lo que él quiere. Ojalá esté dentro de sus planes Paulo. Y si no, tendrá que pelearla y esperar qué pasa cuando termine el campeonato”.

    También valoró el desempeño reciente del jugador. “Me siento feliz con Paulo y su rendimiento cada vez que ha jugado”, cerró. En lo inmediato, River Plate prepara su visita a Huracán el jueves 12 de marzo a las 21:30 horas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalArgentinaPaulo DíazÍtalo DíazRiver PlateEduardo CoudetMarcelo Gallardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán

    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Lo más leído

    1.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    2.
    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    3.
    Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial

    Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial

    4.
    El Superclásico solo fue un espejismo: la U cae en la agonía ante Palestino y queda fuera de la Copa Sudamericana

    El Superclásico solo fue un espejismo: la U cae en la agonía ante Palestino y queda fuera de la Copa Sudamericana

    5.
    El picante ninguneo de comentarista español a Manuel Pellegrini tras empate del Betis en el derbi sevillano

    El picante ninguneo de comentarista español a Manuel Pellegrini tras empate del Betis en el derbi sevillano

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio
    Chile

    Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica
    Negocios

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato
    El Deportivo

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato

    Cristóbal del Solar anticipa su regreso al Chile Classic: “Mi meta principal es regresar al PGA”

    El picante ninguneo de comentarista español a Manuel Pellegrini tras empate del Betis en el derbi sevillano

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone
    Tecnología

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini
    Cultura y entretención

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán
    Mundo

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán

    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    Israel sostiene que la “cooperación” entre Netanyahu y Trump contra Irán “está cambiando la historia”

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana