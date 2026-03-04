SUSCRÍBETE
    Los primeros elogios del jefe: Gustavo Costas celebra el debut de Damián Pizarro en Racing

    El técnico de la Academia aprobó el estreno del delantero chileno con la camiseta albiceleste. El exdelantero de Colo Colo aportó una asistencia en el 0-3 sobre Atlético Tucumán.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gustavo Costas, técnico de Racing.

    Damián Pizarro debuta en Racing y se llena de elogios. El delantero aprovechó el espacio que ofreció la lesión de Adrián Martínez para ingresar como titular y respondió a la altura: tuvo una participación clave en la apertura de la cuenta, en la que asistió a Duván Vergara, después de recibir el balón de espaldas.

    La prensa argentina se deshace en consideraciones favorables para el estreno del exatacante de Colo Colo, quien llega al balompié transandino precedido de un opaco paso por el fútbol europeo: no consiguió continuidad en sus pasos por el Udinese y el Le Havre.

    Sin embargo, los elogios más importantes para el ariete chileno provienen de quien decidió incorporarlo en la formación: el técnico albiceleste, Gustavo Costas.

    Lo vi bien. Yo le dije que capaz que no era para ponerlo de entrada en el partido, porque él viene sin ritmo futbolístico”, reveló el extrenador de Palestino, en el comienzo de su referencia a la actuación del delantero nacional.

    Damián Pizarro, en su primera alegría en Racing (Foto: @racingclub)

    En esa línea, desclasificó una conversación con el atacante para decidir conjuntamente en qué momento del juego se produciría su ingreso. “Le dije que eligiera si va al banco o de entrada, porque capaz que lo llevas al banco y ¿qué pasa después? Capaz que el partido se da de una manera y lo pones 10 o cinco minutos”, reflexionó el estratega.

    El balance del DT es absolutamente favorable para el exdelantero albo. “Le pedí que si podía, hiciera el esfuerzo, y la verdad es que entró bien. Le falta todavía, tiene que dar más, mucho más, pero para ser su primer partido y como hace tanto que no jugaba, hizo las cosas correctamente“, evaluó.

    Fin a las dudas

    A fines de enero, cuando se produjo su fichaje, Costas no vaciló en admitir sus aprensiones. “Es un chico de 20 años. Un nueve muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta...”, declaró.

    Lo más llamativo, esa vez, fue la justificación para el arribo del delantero. “Es una carta que tenés que jugar. Por la economía del club, lo que podíamos traer era él. Estábamos esperando lo de Balboa para cerrarlo. Pero ahora no estoy pensando en eso”, complementó.

