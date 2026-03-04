El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

Los resultados negativos de Marcelo Gallardo al mando de River Plate en 2026, llevaron a que este dejara el cargo en su segunda etapa como entrenador del club.

El elenco argentino no tardó en encontrar a quién será el nuevo estratega: Eduardo Coudet. El Chacho terminó su relación contractual con el Deportivo Alavés para poder convertirse en el nuevo estratega de la Banda.

El DT fue presentado este miércoles y declaró en su regreso al equipo en el que se desempeñó a comienzos de los 2000. "Estoy muy contento de que se haya dado esto y solo hay que empezar a trabajar. Comienza un lindo camino con mucha ilusión", dijo para comenzar Coudet.

“Sé en el lugar donde estoy y la responsabilidad que esto implica, me gusta el lío y por eso estamos acá“, continuó el exCelta de Vigo.

Los medios presentes en la conferencia le consultaron por su relación con Gallardo, a quien expresó su agradecimiento. "Se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club y lo primero que hice fue comunicarme con él (Gallardo). Le quiero agradecer públicamente sus palabras porque me hicieron muy bien, se lo agradezco de corazón".

La visión de Coudet sobre el plantel

Cuestionado sobre los jugadores del club, Coudet dio aviso de algo que marcará su forma de comandar al elenco Gallina: “Tengo mi carácter, no soy muy simpático todo el tiempo”.

Hay varios futbolistas que han sido cuestionados por los medios y los fanáticos por su desempeño en el inicio de la temporada, entre ellos se encuentra Paulo Díaz. A pesar de los comentarios sobre los nombres, Coudet se mostró conforme con quienes comenzará a dirigir.

"Hay un gran plantel y estoy convencido de que va a salir bien. Vamos a trabajar mucho y tengo total confianza en los jugadores. Para mí juega el que mejor está y los momentos de los futbolistas marcan los sistemas. Este plantel tiene muchos jugadores que son de mi gusto, los quise tener, pero no tenía plata para contratarlos", agregó.

El Chacho no tuvo problemas en revelar cuál es su objetivo en esta nueva etapa en el club. “Necesitamos la ayuda del hincha para resetear y arrancar de cero todos juntos. Tenemos que ganar campeonatos“, declaró el técnico.