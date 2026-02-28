Jugador de River Plate se descarga en redes sociales tras ser apuntado como uno de los culpables de la tormentosa salida de Marcelo Gallardo

Esta semana llegó el fin del proceso de Marcelo Gallardo al mando de River Plate. La irregularidad del equipo terminó pasándole la cuenta al entrenador que, de todas maneras, fue ovacionado en su despedida contra Banfield.

El actuar de los jugadores, en tanto, fue duramente cuestionado por los fanáticos, algo que se pudo ver en la presentación del once inicial donde varios se llevaron los abucheos y silbidos.

Uno de los apuntados como responsable de la salida de Gallardo fue Marcos Acuña, quien se defendió de las acusaciones a través de un mensaje en sus redes sociales, en las que se dedicó a desmentir los rumores.

“Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron. Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad”, partió indicando en una historia de Instagram.

“Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción”, complementó.

Agregó que “nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del CT si me necesitaba. Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras. Con esto solo dañan a las personas involucradas, a las familias y al club. Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día”.

Por último, estableció que “tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del club y de mis compañeros en este momento”, cerró Acuña.

Foto: @marcos.acuna10 / Instagram.

La despedida de Gallardo

Una vez cerrado su ciclo en el equipo, Marcelo Gallardo dejó un emotivo mensaje a los fanáticos. “Simplemente agradecer, gracias a la gente por una noche mas de amor incondicional, retribuir ese cariño a veces es difícil así que quiero comentarlo acá”, señaló de entrada.

“Gracias a ustedes (periodistas) por el respeto para conmigo en estos dos ciclos que compartimos y a River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo en el colegio, que viene acá, este lugar mágico tiene esas cosas, te vas pero no te vas nunca”, aseguró.

“Voy a estar muy pendiente de lo que pase en el club en el tiempo que esté afuera. Le deseo lo mejor al club, los jugadores y la dirigencia, que se puedan poner de pie para lo que viene”, cerró Gallardo.

Por el lado de los jugadores, Lucas Martínez Quarta, tomó la palabra para abordar la salida de Gallardo. “Sabemos lo que significa Marcelo para River. Cuando no venís cumpliendo las expectativas, la gente se manifiesta y es normal. Nosotros somos los máximos responsables también. Hoy le pudimos regalar una victoria a Marcelo, pero nos vamos con un sabor amargo porque no merecía irse así”, lanzó.

“Obviamente me afectó. Marcelo es como un padre para mí, fue quien me hizo crecer futbolísticamente y como persona, gracias a él pude desarrollar mi carrera y estoy más que agradecido. Lamentablemente las cosas no salieron. Los que volvimos lo hicimos para ser campeones y ganar. Podemos tener buenos o malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta y por el cuerpo técnico. Se lo he dicho, de un modo u otro le hemos fallado, y hay que hacerse responsables. Hay que convivir con esto y mirar para adelante”, agregó.

Ahora River Plate debe centrarse en su próximo duelo. Este lunes 2 de marzo deberán medirse contra Independiente de Rivadavia a partir de las 21.30 horas de Chile.