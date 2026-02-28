“Cerca de $2 mil millones en pérdidas”: Incendio destruye las instalaciones de los equipos de remo y canotaje del Team Chile

Un incendio destruyó las instalaciones de los equipos de remo y canotaje del Team Chile en Curauma. Fotos: Captura de video / @meliiiabraham /Instagram.

El Comité Olímpico de Chile informó que, durante las primeras horas de este sábado, un incendio consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) de Curauma, en los cuales se encontraban botes y palas de los seleccionados del Team Chile de Remo y Canotaje.

“El Comité Olímpico de Chile lamenta informar que, durante horas de esta madrugada, un incendio consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma, destruyendo la totalidad de los botes y palas de los seleccionados del Team Chile de Remo y Canotaje”, señalaron de entrada.

“Afortunadamente, no debemos lamentar daños humanos. Las causas del incendio están siendo investigadas”, añadieron.

Además, remarcaron que “desde el punto de vista deportivo, hemos contactado a las autoridades de Gobierno para solicitar su colaboración en la búsqueda de soluciones, y que esta situación no afecte la planificación deportiva de nuestros atletas”.

En tanto, la futura ministra del Deporte, Natala Ducó, habló de la situación en su cuenta en la red social X. “Lamentamos profundamente el incendio que afectó los hangares del CEO de Remo en Curauma”, señaló de entrada.

“Las pérdidas, cercanas a $2 mil millones, golpean a nuestros deportistas y su preparación, por lo que los acompañaremos y trabajaremos para su pronta recuperación”, aseguró la exTeam Chile.