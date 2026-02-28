Alejandro Tabilo tras su eliminación del BCI Seguros ChileOpen: “Puede ser que haya pesado un poco el cansancio”

Fue una jornada amarga para Alejandro Tabilo (42°), quien venía de positivas actuaciones en Buenos Aires y Río de Janeiro. Este viernes, el nacido en Canadá quedó eliminado en los cuartos de final del BCI Seguros Chile Open ante Sebastián Báez (52°). El argentino se impuso en dos sets por parciales de 7-6 (2) y 6-1.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota, Tabilo no desconoció que han sido semanas intensas en su carrera, con cuartos de final en Argentina y una final el domingo en Brasil: “Fue una gira muy buena. Quiero tomar lo positivo de las tres semanas. Feliz con los resultados, ha sido una consistencia que no había tenido. Puede ser que haya pesado un poco el cansancio, son cosas que pasan. Seba (Báez) jugó muy bien, estuvo muy sólido”.

Foto: Photosport

“Él (Báez), creo que en altura juega muy bien, hasta en los Challenger ha ganado, yo creo que es una condición que le acomoda mucho. Tiene un juego muy duro acá (en Santiago) y ojalá en algún año encontrar la forma y poder ganarle”, añadió.

Además, sostuvo que este ritmo intenso es algo a lo que se tiene que acostumbrar para mantener un buen nivel: “Hay cansancio físico. Lo bueno es que no tengo ninguna molestia. Es primera vez que llego tan encima a este torneo. Feliz que pude hacer buenos torneos, pero es algo que tengo que acostumbrarme, y ver cómo puedo aguantar estas semanas si quiero tener un año sólido y seguir con este ritmo”.

Por último, dijo algunas palabras para la gira en cemento que tendrá durante las próximas semanas en Estados Unidos: “Hay que ver cuándo me voy, quiero descansar un poco, pero también es una gira que me encanta, Indian Wells me encanta, tengo que tomarlo con calma. Estoy muy motivado con lo que queda de año”, cerró.