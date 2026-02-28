Alejandro Tabilo cae con el sólido Sebastián Báez y el BCI Seguros ChileOpen queda sin nacionales

Alejandro Tabilo (42º del ranking ATP) se despidió del BCI Seguros ChileOpen 2026 este viernes, en los cuartos de final. En dos sets, la raqueta nacional cayó ante el argentino Sebastián Báez (52º), por parciales de 7-6 (2) y 6-1, en una hora y 21 minutos. El torneo santiaguino no tendrá un campeón local.

Jano, octavo preclasificado del torneo, avanzó luego de superar ayer a Thiago Tirante (76º), en dos horas y siete minutos. El desafío era complejo, toda vez que el transandino Báez, tercer sembrado, había sido el verdugo de Christian Garin. Se reeditaba la final de 2024 en Santiago. En aquella oportunidad se impuso el argentino, en tres sets. Ese fue el último enfrentamiento entre ambos. El historial global contaba con la ventaja de Báez por 2-1.

El nacido en Toronto no solo debía afrontar un obstáculo de peso, sino que también saber sortear la alta exigencia a la que ha estado sometido en las últimas semanas, considerando su buen desempeño en Río de Janeiro y, posteriormente, en la arcilla de San Carlos de Apoquindo.

La tónica del primer set fue la paridad. Uno ganaba un game y en el siguiente llegaba la respuesta del otro. Tabilo partió 1-0 arriba, con su saque. En el tercer juego, salvó un break en contra, para quedar 2-1. En el juego siguiente, el chileno tenía la ocasión de quebrar, sin embargo Báez lo salvó y fue quien se quedó con el punto, para el 2-2. Todo fue parejo, en el marco de un set de buen ritmo y donde cada jugador sumó con su respectivo servicio.

Como se fueron repartiendo los puntos, quedaron 6-6. Por lo tanto, la primera manga se definió en el tie break. Báez comenzó imponiéndose y quedó 3-0 arriba. En el cuarto juego, Tabilo reaccionó para descontar. Sin embargo, el 52º del mundo fue más sólido, jugando desde el fondo y en la red, hasta quedarse con el set 7-6 (2), tras 53 minutos. Tabilo registró cinco aces, pero un 67% de efectividad en el primer servicio, contra el 79% del adversario.

En el segundo set, Báez comenzó enfocado y más preciso. En el primer game, el chileno tuvo la chance de quiebre, pero no pudo. En el segundo juego, el argentino llegó a tener tres break points. Tabilo solo se sacó uno. Llegó el quiebre para el transandino. Luego, estiró aún más la distancia quedando 3-0 arriba. La respuesta de Jano no era suficiente. Hasta que en el cuarto game, el nacional gana un punto a puro servicio.

El público también trataba de levantar a Tabilo, en el afán de tomar mayor confianza. Pero la solidez de Sebastián Báez no cesaba. Quedó 4-1 arriba y luego, en el sexto juego, quiebra para el 5-1. Tuvo en sus manos, y en su saque, la opción de cerrar el partido. El chileno se veía entregado. En efecto, el argentino tuvo tres match points y aprovechó el primero. Ganó 6-1 y se quedó con el lance, dejando sin chilenos el BCI Seguros ChileOpen.

Báez enfrentará en las semifinales al italiano Luciano Darderi (21º), uno de los favoritos para quedarse con el cetro. Superó a su compatriota Andrea Pellegrino (137º) por parciales de 6-3, 3-6 y 6-2. La otra llave de semis tiene al argentino Francisco Cerúndolo, primer preclasificado, ante el alemán Yannick Hanfmann.