En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen
La primera raqueta nacional se enfrenta al verdugo de Christian Garin en el Court Jaime Fillol.
Minuto a minuto
Tabilo 0-0 Báez
Duro rival para Tabilo
Báez fue campeón en 2024 del torneo, venciendo a Tabilo, y alcanzó la final en otras dos ocasiones.
En breve comenzará
Todavía se disputa el partido anterior entre Luciano Darderi y Andrea Pellegrino. Sin embargo, el partido está en el tercer set y a falta de dos juegos para que el mejor rankeado se imponga.
Así llegan
Tabilo superó en primera ronda al nacional Tomás Barrios, mientras que en los octavos de final le remontó a Thiago Tirante. Por otro lado, Báez solo jugó la fase anterior contra Christian Garin.
Buenas noches
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión del BCI Seguros ChileOpen. Alejandro Tabilo (42°) choca con Sebastián Báez (52°) en los cuartos de final del torneo.
