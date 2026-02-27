Se acaba el sueño de Christian Garin: cae batallando ante Sebastián Báez y es eliminado del BCI Seguros ChileOpen

Christian Garin (93° del ranking ATP) no pudo replicar su emotivo debut en el BCI Seguros ChileOpen y perdió en la segunda ronda ante Sebastián Báez (52°), tercer sembrado del certamen. El argentino se impuso por 7-6 (2), 1-6 y 7-5, en dos horas y 33 minutos, y avanzó a cuartos de final.

Con el ferviente público a su favor, que repletó el court central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, Gago llegó tras conseguir un épico triunfo en su estreno en el certamen, marcado por el cariño de los fanáticos tras el fallecimiento de Sergio su padre, un mes atrás. Bajo ese contexto, en casa, consiguió la primera victoria de la temporada. Sin embargo, no pudo continuar por esa senda.

El enfrentamiento cumplió con la dificultad esperada. El transandino, campeón en 2024 y otras dos veces finalista (2022 y 2025), salió a jugar en un escenario que le sienta bien, además de tener la necesidad de defender puntos al haber llegado a la última definición. Eso sí, venía de no poder revalidar su bicampeonato en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde cayó en el debut. De todas formas, ratificó su gran momento en un partidazo ante el chileno.

Una verdadera batalla

Fue una batalla de principio a fin, con un primer set exigido. Hubo puntos forzados y constantes rallies, algo que sería la tónica. El juego se desarrolló principalmente desde el fondo, variando velocidad y dirección. Báez utilizó como el drop como recurso y fue más agresivo a la hora de atacar la red. La potencia y profundidad del chileno sirvió como contrarresto, pero terminó cediendo en el sexto game, donde el argentino consiguió quebrar. Su movilidad fue otra de sus virtudes que reflotaron.

No obstante, pese al break, el ariqueño se recuperó al instante. El revés fue un arma importante, pero cuando afinó su derecha, terminó haciendo bastante daño. Este juego fue un punto de inflexión, tanto para el propio Garin como para el público, que se fue encendiendo cada vez más.

Finalmente, la definición del parcial se extendió hasta el tie break, donde fue mejor el transandino. Gago inició con un mini break, pero un par de errores permitieron que Báez se impusiera.

Pese al golpe, Garin inició con todo el segundo parcial y logró dos quiebres consecutivos. Ambos games tuvieron una tónica similar, siendo particularmente reñidos, sobre todo el cuarto (4-0). El chileno logró sostener los ataques y aprovechó los errores del argentino para hacer crecer la ilusión, al igual que la emoción del público. Tuvo un amplio dominio y cerró el set por 6-1, llevando el partido al tercero.

El alza de Gago y el bajón de Báez, se equipararon en el cierre, manteniendo un intenso ritmo. El trámite volvió a ser reñido y el encuentro se definió por detalles. Ninguno le cedió ni un poco al otro y cada juego fue una disputa aparte.

El argentino logró hacer la diferencia con un break en el sexto game, pero el chileno reaccionó rápidamente para recuperarlo. Tras un intenso y extenso juego, lo consiguió en su octava oportunidad para quebrar. Fue un verdadero partidazo, que si se hubiese tenido que resumir en un game, sería en este.

Finalmente, Báez selló un break en el duodécimo game, lo que le permitió abrochar un exigido triunfo ante Garin. Ahora, en cuartos de final, se medirá con el vencedor del duelo entre Thiago Tirante y Alejandro Tabilo, el único chileno que continúa en competencia.