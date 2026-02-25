La noche más emotiva de Christian Garin: remonta ante Juan Manuel Cerúndolo y avanza en el BCI Seguros ChileOpen

Una tarde llena de emociones se vivió en el court central Jaime Fillol del BCI Seguros ChileOpen. Ahí Christian Garin (93º) entró a la cancha, intentando sobreponerse a la profunda pena de haber perdido a su padre, Sergio, hace un mes. Por eso, la noche de este martes será recordada como una de las más emotivas de su carrera tras regalarse un triunfo épico sobre el argentino Juan Manuel Cerúndolo (70º), por 3-6, 6-3 y 6-3.

El público, muy consciente del duro momento del exnúmero 17 del mundo, fue incondicional. Si bien, siempre el objetivo es ganar, en el caso de Gago la primera meta era sentirse un poco más confortado en medio del duelo, un proceso tan íntimo como delicado.

El menor de los hermanos Cerúndolo es un jugador que no se caracteriza por tener un gran golpe, pero sí mucha regularidad y una gran defensa, de modo que si Gago quería vencerlo, debía armarse de mucha paciencia.

El comienzo del partido fue la inmediata escena de este presente complejo que vive el chileno. Un quiebre en cero y numerosos errores no forzados marcaron el inicio del encuentro. El zurdo transandino, en lo suyo, poniendo la pelota en juego y apelando a la equivocación del tenista nacional, que seguía sin sentir la pelota.

Sin embargo, con el transcurso de la jornada, Garin comenzó a sentirse un poco mejor y empezó a ser más agresivo en su juego. Así, llegó al quiebre en el sexto juego, desatando el delirio del público que poco a poco fue llenando el recinto de Las Condes. No obstante, esa alegría duró un suspiro, pues en el séptimo volvió a ceder su servicio.

Los casi mil metros de San Carlos de Apoquindo también fueron una complicación para el pupilo de Martín Rodríguez y Víctor Núñez, pues la bola adquiere una mayor velocidad en esas circunstancias, lo que en casos como el del chileno, que aún no encuentra las mejores sensaciones con sus tiros, es un factor sumamente complejo de contrarrestar. Un nuevo break en contra refrendó este gris panorama. Pero no todo estaba perdido...

Una reacción épica

Cada punto es una lucha personal por intentar ser el de antes en lo tenístico y así quedó de manifesto. El comienzo de la segunda manga fue una muestra de ese amor propio y de que el talento todavía está.

Un quiebre en el primer juego abrió un camino de ilusión y si bien, cedió su saque en el siguiente game, la segunda raqueta nacional no decayó y tuvo su justo premio al romperle el saque a la Compu en el séptimo. Un revés impecable e incontestable de Garin fue el corolario a un set que recordó lo mejor de su carrera.

Las dudas volvieron en el capítulo final. El chileno perdió su servicio en el primer juego después de estar 40-15 y tras cometer una serie de errores no forzados. Nuevamente le tocó remar desde abajo y otra vez se levantó. Recuperó la ruptura en el cuarto game y niveló el encuentro.

Los pasajes finales del partido fueron una combinación de diversas sensaciones y de un repertorio que invitaba a la ilusión de parte del nacido en Arica. El revés cruzado, sello característico de su mejor época, le hacía daño a Cerúndolo, quien intentaba jugar profundo. Puños apretados y una gran comunión con el público le daban una nueva esperanza al ídolo local.

Por otra parte, el transandino empezó a sentir la tensión del momento y a perder su regularidad característica. Ahí, Garin sacó su mejor versión para trabajar cada uno de los intercambios con distintas velocidades y contrarrestar la aguerrida defensa de Juanma. Esa paciencia terminó siendo la clave para encaminarse a un emotiva victoria, luego de quebrar en el octavo juego y cerrar el triunfo con su servicio.

Un emocionante festejo, para luego persignarse y apuntar al cielo para dedicarle el triunfo más emotivo a su padre. Ahora enfrentará a Sebastián Báez (52º), por el paso a los cuartos de final.