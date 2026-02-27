SUSCRÍBETE
    Alejandro Tabilo está en los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen y va por el verdugo de Christian Garin

    En tres sets, el nacido en Toronto (42º del ranking) superó al argentino Thiago Tirante (76º), tal como en Río la semana pasada, y es el único nacional entre los ocho mejores del ATP de Santiago. Su próximo rival será Sebastián Báez (52º), que derrotó al ariqueño.

    Por 
    Carlos Tapia
     
    Julián Concha
    Alejandro Tabilo está en los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Alejandro Tabilo (42º del ranking ATP) le volvió a ganar a Thiago Tirante (76º). El chileno avanzó a los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen, siendo el único representante local entre los ocho mejores. Ganó por parciales de 4-6, 6-3 y 6-3, en dos horas y siete minutos.

    En el último turno del día, sucedió el reencuentro entre dos tenistas que brindaron en la semana anterior un historiado encuentro por el ATP 500 de Río de Janeiro, que incluyó un retraso por una incesante lluvia y un cambio de cancha. En dos horas y 52′, la raqueta nacional se impuso en tres sets y avanzó en territorio carioca. Ese fue el primer duelo ATP entre Tabilo y Tirante. Ahora se aguardaba por una nueva historia, con la mochila para Jano de mantener la presencia local en San Carlos de Apoquindo.

    Si bien el chileno partió ganando con su saque, su rival empezó a tomar las riendas de las acciones. En el tercer game, Tirante quiebra. Esto marcó el set inicial. Con golpes certeros, el transandino empezó a dominar, poniéndose 3-1 y 4-2, respectivamente. El séptimo juego fue lo más iluminado para Tabilo, esbozando mayor resistencia. En el 10º, el chileno contó con la inmejorable chance de quebrar. Pero Tirante resistió y atacando con buenos golpes dio vuelta el escenario para finalmente ganar la primera manga.

    Fue 6-4, en 39 minutos, para el 76º del mundo. Pese a tres aces y un 100% de efectividad con el segundo servicio, Jano se vio reducido ante la fuerza del argentino.

    En el segundo set, Tabilo se mostró con otra energía, más activo. Sosteniendo el servicio, se puso 1-0 y 2-1, respectivamente. Una doble falta de Tirante generó la opción para el quiebre del nacional, para quedar 3-1. Luego, Tirante devolvió el break en el quinto game para el 3-2. Más metido y con golpes más seguros, el nacido en Toronto estiró la ventaja, hasta ponerse 5-2 en la manga. Tuvo tres set points y cerró con su saque para el definitivo 6-3, en 41′.

    El partido y el pase a cuartos se definía en el tercero. Podía pasar cualquier cosa. El duelo era una moneda al aire, donde los detalles marcarían el desenlace. En el tercer juego, Tabilo tuvo dos puntos de quiebre a favor, que no aprovechó. Tirante quedó 2-1. La revancha de Jano sucedió en el 5º game, logrando el break y poniéndose arriba 3-2. Con seguridad y convicción, defendió su saque para estar 4-2 y luego 5-3.

    En el 9º game, Tabilo contó con tres puntos de partido. En el segundo, cerró el partido. 6-3 para quedarse con la manga y el duelo, para meterse en cuartos.

    Garin cae batallando ante Báez

    Christian Garin (93º) no pudo replicar su emotivo debut y perdió ante Sebastián Báez (52º), tercer sembrado del certamen. El argentino se impuso por 7-6 (2), 1-6 y 7-5, en dos horas y 33 minutos.

    Fue una batalla de principio a fin, con un primer set exigido. Hubo puntos forzados y constantes rallies, algo que sería la tónica. El juego se desarrolló principalmente desde el fondo, variando velocidad y dirección. Báez utilizó el drop como recurso y fue más agresivo a la hora de atacar la red. La potencia y profundidad del chileno sirvió como contrarresto, pero terminó cediendo en el sexto game, donde el argentino consiguió quebrar.

    No obstante, pese al break, el ariqueño se recuperó al instante. El revés fue un arma importante, pero cuando afinó su derecha, terminó haciendo bastante daño. Este juego fue un punto de inflexión, tanto para el propio Garin como para el público. Finalmente, la definición del parcial se extendió hasta el tie break, donde fue mejor el transandino. Gago inició con un mini break, pero un par de errores permitieron que Báez se impusiera.

    Pese al golpe, Garin inició con todo el segundo parcial y logró dos quiebres consecutivos. Ambos games tuvieron una tónica similar, siendo particularmente reñidos, sobre todo el cuarto (4-0). El chileno logró sostener los ataques y aprovechó los errores del argentino para hacer crecer la ilusión, al igual que la emoción del público. Tuvo un amplio dominio y cerró el set por 6-1, llevando el partido al tercero.

    El alza de Gago y el bajón de Báez, se equipararon en el cierre, manteniendo un intenso ritmo. El trámite volvió a ser reñido y el encuentro se definió por detalles. Ninguno le cedió ni un poco al otro y cada juego fue una disputa aparte. El argentino logró hacer la diferencia con un break en el 6º game, pero el chileno reaccionó rápidamente para recuperarlo. Tras un intenso y extenso juego, lo consiguió en su octava oportunidad para quebrar. Fue un verdadero partidazo. Finalmente, Báez selló un break en el 12º game, lo que le permitió abrochar un exigido triunfo.

    El transandino será el próximo rival de Alejandro Tabilo. Se juega este viernes, por los cuartos de final.

