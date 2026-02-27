En vivo: Alejandro Tabilo choca con el argentino Thiago Tirante en el BCI Seguros Chile Open 2026
Los tenistas se miden en el Court Jaime Fillol por los octavos de final del torneo.
Minuto a minuto
Tabilo 0-1 Tirante
5-2, Tabilo
El nacional incomodó con su servicio y amplió la diferencia.
4-2, Tabilo
Otro quiebre de Jano y retoma la distancia de dos juegos.
2-3, Tirante
El argentino quebró para acortar la distancia.
3-1, Tabilo
Jano quebró a su rival y sacó diferencia en el segundo set.
2-1, Tabilo
EL chileno dejó en 0 a su rival.
1-1, Tirante
Con su saque el argentino empató el set.
1-0, Tabilo
Jano movió a Tirante para quedarse con el primer juego.
Set para Tirante
El argentino le ganó en la ventaja a Jano y se adelantó en el partido.
4-5, Tabilo
El nacional luchó para descontar con su servicio.
5-3, Tirante
El 76 del mundo incomodó con su derecha al chileno.
3-4, Tabilo
Con su izquierda, Jano, logró acortar la diferencia.
4-2, Tirante
El trasandino se hizo fuerte con su saque.
2-3, Tabilo
Descontó jano.
3-1, Tirante
El trasandino confirmó su quiebre y sacó una buena ventaja.
2-1, Tirante
El argentino se quedó con el juego y quebró a Jano.
1-1, Tirante
El argentino empató el set.
1-0, Tabilo
Jano dio el primer golpe.
Comenzó el duelo
Tabilo sacó para iniciar.
A punto de iniciar
Tabilo y Tirante ya se encuentran en el court central.
Cómo vienen
Tabilo llega tras imponerse ante Tomás Barrios en primera ronda, mientras que Tirante batió en tres sets a Ignacio Buse.
Buenas noches
El Deportivo les da la bienvenida a los octavos de final del BCI Seguros Chile Open 2026. Alejandro Tabilo (42°) enfrenta a Thiago Tirante (76°) por el paso a la siguiente ronda.
