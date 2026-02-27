SUSCRÍBETE
    En vivo: Alejandro Tabilo choca con el argentino Thiago Tirante en el BCI Seguros Chile Open 2026

    Los tenistas se miden en el Court Jaime Fillol por los octavos de final del torneo.

    Alejandro Tabilo venció a Tomás Barrios y avanzó a octavos de final en Santiago. Felipe Zanca/Photosport

    Minuto a minuto

    Tabilo 0-1 Tirante

    5-2, Tabilo

    El nacional incomodó con su servicio y amplió la diferencia.

    4-2, Tabilo

    Otro quiebre de Jano y retoma la distancia de dos juegos.

    2-3, Tirante

    El argentino quebró para acortar la distancia.

    3-1, Tabilo

    Jano quebró a su rival y sacó diferencia en el segundo set.

    2-1, Tabilo

    EL chileno dejó en 0 a su rival.

    1-1, Tirante

    Con su saque el argentino empató el set.

    1-0, Tabilo

    Jano movió a Tirante para quedarse con el primer juego.

    Set para Tirante

    El argentino le ganó en la ventaja a Jano y se adelantó en el partido.

    4-5, Tabilo

    El nacional luchó para descontar con su servicio.

    5-3, Tirante

    El 76 del mundo incomodó con su derecha al chileno.

    3-4, Tabilo

    Con su izquierda, Jano, logró acortar la diferencia.

    4-2, Tirante

    El trasandino se hizo fuerte con su saque.

    2-3, Tabilo

    Descontó jano.

    3-1, Tirante

    El trasandino confirmó su quiebre y sacó una buena ventaja.

    2-1, Tirante

    El argentino se quedó con el juego y quebró a Jano.

    1-1, Tirante

    El argentino empató el set.

    1-0, Tabilo

    Jano dio el primer golpe.

    Comenzó el duelo

    Tabilo sacó para iniciar.

    A punto de iniciar

    Tabilo y Tirante ya se encuentran en el court central.

    Cómo vienen

    Tabilo llega tras imponerse ante Tomás Barrios en primera ronda, mientras que Tirante batió en tres sets a Ignacio Buse.

    Buenas noches

    El Deportivo les da la bienvenida a los octavos de final del BCI Seguros Chile Open 2026. Alejandro Tabilo (42°) enfrenta a Thiago Tirante (76°) por el paso a la siguiente ronda.

