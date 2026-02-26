SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Juan Martín Lucero recuerda su retorno al Monumental tras salir de Colo Colo: “Sentía que había matado a alguien”

    El delantero de la U jugará este domingo en Macul. Su vuelta anterior, con Fortaleza, le dejó un recuerdo amargo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache. Fecha 4, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Martin Lucero, centro disputa el balon con Axel Alfonzo y Augusto Aguirre de Deportes Limache durante el partido de primera division disputado en el Estadio Nacional en Santiago, Chile. 22/02/2026 Pepe Alvujar/Photosport Football, Universidad de Chile vs Deportes Limache. 4nd turn, 2026 First Division League. Universidad de Chile’s player Martin Lucero center, vies for the ball against Axel Alfonzo and Augusto Aguirre Deportes Limache during a first division match at the National Stadium in Santiago, Chile. 22/02/2026 Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile tendrá como uno de sus focos el regreso de Juan Martín Lucero al estadio Monumental. El delantero volverá a Macul tras su polémica salida del club albo y lo hará defendiendo a la U, el archirrival del Cacique, luego de haber enfrentado antes al cuadro de Macul en ese recinto con Fortaleza.

    En entrevista con TNT Sports, el atacante se refirió al partido de este domingo, en el que la U busca mejorar su inicio de torneo y en el que el delantero intentará marcar su primer gol con la camiseta azul, ante su exequipo.

    “Los clásicos son partidos aparte. Independientemente de cómo venga cada equipo, son encuentros diferentes. Nosotros no nos tenemos que sentir inferiores por no haber ganado, ni ellos superiores por venir ganando. Es una linda oportunidad para revertir la situación”, afirmó Lucero.

    Lucero aún no suma goles con la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El delantero recordó su anterior visita al Monumental tras dejar Colo Colo, cuando enfrentó al local con Fortaleza. “Ya me tocó ir y sentía que había matado a alguien. Entonces ahora menos que eso, ¿qué más puede pasar? Estoy tranquilo”, se sinceró.

    Respecto al entorno del Superclásico, señaló: “Cuando uno se concentra, lo externo influye poco. Se escucha el murmullo, algo llega, pero depende de cada uno cuánto le afecta. Hoy lo tomo con madurez”.

    Consultado por un eventual festejo en caso de anotar ante Colo Colo, fue claro: “Por supuesto que lo celebraría. Por respeto a la camiseta que defiendo hoy. Además, sería mi primer gol con esta camiseta”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UUniversidad de ChileColo ColoSuperclásicoJuan Martín Lucero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Lo más leído

    1.
    “El sueño continental se acabó”: prensa brasileña fustiga a Bahia tras eliminación en la Libertadores ante O’Higgins

    “El sueño continental se acabó”: prensa brasileña fustiga a Bahia tras eliminación en la Libertadores ante O’Higgins

    2.
    La cláusula del contrato de Paqui Meneghini que puede apurar su salida de la U

    La cláusula del contrato de Paqui Meneghini que puede apurar su salida de la U

    3.
    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

    4.
    “Ya no está para jugar”: exarquero de la Roja desmenuza el presente de Alexis Sánchez en la liga española

    “Ya no está para jugar”: exarquero de la Roja desmenuza el presente de Alexis Sánchez en la liga española

    5.
    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final
    Chile

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal
    Negocios

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

    El precio del cobre completó su séptima alza consecutiva y justifica las proyecciones que lo sitúan sobre los US$6

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”
    El Deportivo

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Juan Martín Lucero recuerda su retorno al Monumental tras salir de Colo Colo: “Sentía que había matado a alguien”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos
    Cultura y entretención

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”
    Mundo

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?