Juan Martín Lucero recuerda su retorno al Monumental tras salir de Colo Colo: “Sentía que había matado a alguien”

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile tendrá como uno de sus focos el regreso de Juan Martín Lucero al estadio Monumental. El delantero volverá a Macul tras su polémica salida del club albo y lo hará defendiendo a la U, el archirrival del Cacique, luego de haber enfrentado antes al cuadro de Macul en ese recinto con Fortaleza.

En entrevista con TNT Sports, el atacante se refirió al partido de este domingo, en el que la U busca mejorar su inicio de torneo y en el que el delantero intentará marcar su primer gol con la camiseta azul, ante su exequipo.

“Los clásicos son partidos aparte. Independientemente de cómo venga cada equipo, son encuentros diferentes. Nosotros no nos tenemos que sentir inferiores por no haber ganado, ni ellos superiores por venir ganando. Es una linda oportunidad para revertir la situación”, afirmó Lucero.

Lucero aún no suma goles con la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El delantero recordó su anterior visita al Monumental tras dejar Colo Colo, cuando enfrentó al local con Fortaleza. “Ya me tocó ir y sentía que había matado a alguien. Entonces ahora menos que eso, ¿qué más puede pasar? Estoy tranquilo”, se sinceró.

Respecto al entorno del Superclásico, señaló: “Cuando uno se concentra, lo externo influye poco. Se escucha el murmullo, algo llega, pero depende de cada uno cuánto le afecta. Hoy lo tomo con madurez”.

Consultado por un eventual festejo en caso de anotar ante Colo Colo, fue claro: “Por supuesto que lo celebraría. Por respeto a la camiseta que defiendo hoy. Además, sería mi primer gol con esta camiseta”.