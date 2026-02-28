SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    El exlateral de la U anticipa el Superclásico ante Colo Colo. Defiende al entrenador y dice que el equipo va a despegar.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Entrevista con Matías Rodríguez: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Matías Rodríguez (39 años) vivirá un clásico especial. Ya retirado del fútbol profesional, el exlateral comentará el Superclásico para TNT Sports.

    ¿Se le acaba el crédito a Meneghini en la U?

    Debe querer revertir la situación, como los jugadores. Nadie esperaba que tuviera este inicio. En mi caso, confío en la forma de trabajar de él, porque lo conozco.

    ¿Cómo trabaja?

    No lo conozco como entrenador, pero varios excompañeros lo han tenido y dicen que trabaja muy bien. Es serio, da todos los detalles del rival. Como también lo hacía Sampaoli en su momento, como Bielsa, como Beccacece. Es de ese estilo. Ojalá lleguen los resultados.

    ¿Cómo ha visto a Eduardo Vargas?

    Los resultados no acompañan. Todos sabemos la clase de jugador que es. No hace falta dudar de él. Físicamente está impecable. Cuando los resultados empiecen a ser positivos, confío en Edu.

    Rodríguez tuvo dos exitosos pasos por la U. Foto: @udechile

    ¿Qué debe hacer la U para salir del mal momento? Enfrentan a un Colo Colo que llega como líder...

    He visto los partidos del rival y no es un equipo que arrase. Hacen goles sobre el final, no tienen un gran funcionamiento. También fue cuestionado su entrenador. La U debe trabajar y entrenar. Es la única forma, entendiendo que son los puntos los que mandan.

    ¿Es una carga menos que la U ya rompió la mala racha en el Monumental?

    Sí, gracias a Dios. Pero el objetivo es el mismo, volver a ganar en esa cancha. Sobre todo, ahora. Cuando uno gana, la cabeza se descomprime mucho y más en esta clase de partidos.

    Si la U pierde y luego queda fuera de la Sudamericana, ¿se debe ir Meneghini?

    A veces los momentos negativos son duros de atravesar, cuestan. Pero cuando las cosas están bien es otra realidad. No estoy pensando en lo negativo, estoy pensando en lo positivo y que a la U le va a ir bien.

    ¿Qué le dicen sus excompañeros sobre el momento que viven?

    No es momento de hablar con ellos. En los instantes difíciles el jugador se agarra de su familia. Después de que ganen me acercaré para acompañarlos.

    ¿Fue un error la salida de Gustavo Álvarez?

    Si Meneghini empezaba bien diríamos que fue un acierto... fue una salida que a la gente de la U le dolió, pero ya está. Ahora hay que apoyar a los que están.

    ¿Los refuerzos van acumulando presión?

    Ellos saben que van a estar al ojo de todos, pero saben manejar esa presión, son jugadores con trayectoria.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT SábadoFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileColo ColoSuperclásicoFrancisco MeneghiniMarcelo BielsaJorge SampaoliPaqui MeneghiniMatías Rodríguez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    “Siempre he sido anticolocolino” y “tonteras“: el día en Johnny Herrera y Claudio Bravo se cruzaron por un Superclásico

    “Siempre he sido anticolocolino” y “tonteras“: el día en Johnny Herrera y Claudio Bravo se cruzaron por un Superclásico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
    Mundo

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango