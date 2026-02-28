Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

Matías Rodríguez (39 años) vivirá un clásico especial. Ya retirado del fútbol profesional, el exlateral comentará el Superclásico para TNT Sports.

¿Se le acaba el crédito a Meneghini en la U?

Debe querer revertir la situación, como los jugadores. Nadie esperaba que tuviera este inicio. En mi caso, confío en la forma de trabajar de él, porque lo conozco.

¿Cómo trabaja?

No lo conozco como entrenador, pero varios excompañeros lo han tenido y dicen que trabaja muy bien. Es serio, da todos los detalles del rival. Como también lo hacía Sampaoli en su momento, como Bielsa, como Beccacece. Es de ese estilo. Ojalá lleguen los resultados.

¿Cómo ha visto a Eduardo Vargas?

Los resultados no acompañan. Todos sabemos la clase de jugador que es. No hace falta dudar de él. Físicamente está impecable. Cuando los resultados empiecen a ser positivos, confío en Edu.

Rodríguez tuvo dos exitosos pasos por la U. Foto: @udechile

¿Qué debe hacer la U para salir del mal momento? Enfrentan a un Colo Colo que llega como líder...

He visto los partidos del rival y no es un equipo que arrase. Hacen goles sobre el final, no tienen un gran funcionamiento. También fue cuestionado su entrenador. La U debe trabajar y entrenar. Es la única forma, entendiendo que son los puntos los que mandan.

¿Es una carga menos que la U ya rompió la mala racha en el Monumental?

Sí, gracias a Dios. Pero el objetivo es el mismo, volver a ganar en esa cancha. Sobre todo, ahora. Cuando uno gana, la cabeza se descomprime mucho y más en esta clase de partidos.

Si la U pierde y luego queda fuera de la Sudamericana, ¿se debe ir Meneghini?

A veces los momentos negativos son duros de atravesar, cuestan. Pero cuando las cosas están bien es otra realidad. No estoy pensando en lo negativo, estoy pensando en lo positivo y que a la U le va a ir bien.

¿Qué le dicen sus excompañeros sobre el momento que viven?

No es momento de hablar con ellos. En los instantes difíciles el jugador se agarra de su familia. Después de que ganen me acercaré para acompañarlos.

¿Fue un error la salida de Gustavo Álvarez?

Si Meneghini empezaba bien diríamos que fue un acierto... fue una salida que a la gente de la U le dolió, pero ya está. Ahora hay que apoyar a los que están.

¿Los refuerzos van acumulando presión?

Ellos saben que van a estar al ojo de todos, pero saben manejar esa presión, son jugadores con trayectoria.