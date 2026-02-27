SUSCRÍBETE
    “Le costó entrar en el ritmo”: en Argentina analizan el papel de Matías Sepúlveda en la histórica Recopa de Lanús

    El volante nacional ingresó en el segundo tiempo de la final contra Flamengo. Cometió un penal y entregó una asistencia para el 2-2 parcial.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Matías Sepúlveda conquistó la Recopa Sudamericana junto a Lanús. Foto: @clublanus / X.

    Matías Sepúlveda consiguió celebrar junto a Lanús tras obtener el título de la Recopa Sudamericana tras imponerse en el duelo de revancha por 3-2 a Flamengo. El volante nacional tuvo un papel clave en dos jugadas del encuentro que acabó a favor del conjunto argentino pues cometió un penal, pero luego entregó una asistencia para el 2-2 parcial.

    Esta actuación le valió algunas críticas de la prensa transandina. Olé le entregó una nota 5 sobre 10 al jugador nacional, indicando que “lo tumbó a De Arrascaeta y el juez cobró penal para el Fla”. A su vez, remarcaron que “le costó entrar en el ritmo del partido”.

    Sobre la jugada del penal, relataron que “Lanús aguantaba la ventaja ante Flamengo en el Maracaná, hasta que Sepúlveda bajó en el borde del área a De Arrascaeta. Enseguida, los jugadores de Lanús se le fueron encima al árbitro Gustavo Tejera, pues consideraban que el contacto había sido afuera”.

    “Y lo cierto es que la jugada deja dudas, porque el contacto del jugador de Lanús comienza afuera del área, aunque parece continuar justo sobre la línea. Por eso, si bien el VAR revisó la jugada, no consideró que el juez se haya equivocado en su sanción. A su vez, los jugadores del Granate también reclamaron una posible falta previa, pero que también fue desestimada por los jueces. Así, Lucas Paquetá se hizo cargo del penal y no perdonó”, agregaron.

    TYC Sports también aludió a la falta cometida por el ex Universidad de Chile: “Más tarde, en el segundo tiempo, otra vez un penal le dio vida al local, cuando entre Matías Sepúlveda y Tomás Guidara bajaron a De Arrascaeta en el área y no hubo forma de que el VAR analizara una falta previa sobre Agustín Cardozo. No falló Jorginho y los de Filipe Luiz se ponían en carrera”, escribieron.

    La felicidad de Pellegrino

    Una vez finalizado el partido, y con el trofeo ya asegurado, el técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino, tomó la palabra, destacando el trabajo conjunto. “Es un gran aprendizaje en este deporte que es colectivo, no se trata tanto de los presupuestos. Hoy los chicos dieron una lección de cuando hay coherencia en la energía del equipo se puede ganar, también perder teniendo lo mismo, pero hoy eso fue un capital para transformar en un equipo que pueda ganar este tipo de partidos”, comenzó señalando.

    Sobre el desarrollo del juego, apuntó que “fue un partido que se nos puso difícil con dos penales, pero le ganamos dos partidos a Flamengo que no es poco”.

    “No cambiamos muchas cosas en la planificación. Ellos te pueden hacer daño de mil maneras porque tienen muchas variantes. Nos hicieron dos goles de penal, por ahí podríamos haber estado más finos. Nosotros también tuvimos poder de reacción, lo hemos demostrado acá y en la Sudamericana y eso es fundamental”, añadió.

    Por último, Pellegrino marcó el camino a seguir: “Ahora tenemos un partido el domingo, ya estamos pensando cómo vamos a hacer para poder llegar con energía a ese partido. Esta noche nos ocupa celebrar y vivir este momento. Mi ilusión es pasar la primera ronda de Libertadores, vivir esos partidos, clasificar y después el resto se vive de otra manera”, cerró el DT.

    Más sobre:FútbolLanúsRecopaMatías SepúlvedaFlamengoMauricio Pellegrino

