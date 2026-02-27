¿Fue dentro del área? el polémico penal de Matías Sepúlveda para Flamengo que envió la Recopa Sudamericana al tiempo extra

El penal de Matías Sepúlveda en la Recopa Sudamericana. Foto: captura de pantalla.

La Recopa Sudamericana tuvo una definición de infarto. Flamengo, que contó con Erick Pulgar como titular, igualó la serie ante Lanús gracias a un agónico penal cometido por Matías Sepúlveda, que ingresó durante el segundo tiempo.

El elenco granate ganaba gracias a un grosero error entre Agustín Rossi y Ayrton Lucas. Rodrigo Castillo (29′) aprovechó para estirar la ventaja de los argentinos, que se impusieron en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Sin embargo, Flamengo reaccionó para empatar la llave gracias a dos penales. Primero, convertido por Giorgian De Arrascaeta (37′).

Después, tras resistir los embates, Sepúlveda terminó por provocar otra pena máxima. El Tucu, que había ingresado en el 64′, cometió el penal en el 80′.

Luego de una serie de rebotes, De Arrascaeta recibió en el borde del área. En vez de controlar, dejó pasar la pelota y eludió a dos jugadores. Uno de ellos fue el nacional, que lo bajó en la línea del área.

Tras minutos de revisión en el VAR, el árbitro Gustavo Tejera señaló el cobro ante la furia de los jugadores granates, que pedían una infracción previa. Jorginho (85′) anotó para adelantar al conjunto carioca e igualar la serie, enviando la definición al tiempo extra.

Revisa el penal de Matías Sepúlveda en la final de la Recopa Sudamericana

¡¡INFRACCIÓN SOBRE DE ARRASCAETA Y SEGUNDO PENAL DE LA NOCHE PARA FLAMENGO ANTE LANÚS!! El Fla puede igualar la serie...



📺 Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/54wLiuQF1b — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026