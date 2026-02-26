El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense.

Universidad Católica visitará a Ñublense en la próxima fecha de la Liga de Primera. En la previa del partido, el técnico Daniel Garnero abordó el estado del plantel, la dificultad del rival y los objetivos del equipo para el encuentro.

Respecto a la situación física de algunos jugadores que no venían siendo considerados, el técnico confirmó que Clemente Montes no está disponible. “No está entrenando a la par. Por eso no está tenido en cuenta en este momento”, explicó.

“Alfred Canales y Fernando Zuqui hace dos semanas que vienen entrenando. Obviamente Alfred está mucho mejor. La lesión fue y la pausa fue menor y él está mucho mejor. A Fernando todavía le está faltando el ritmo de competencia”, añadió.

Garnero espera que la UC pueda sumar su primera victoria como visitante en el torneo.

Sobre el partido en Chillán, el entrenador remarcó la dificultad del escenario y del rival. “La cancha es difícil. Obviamente también creemos y confiamos que tenemos las herramientas como para poder hacer un buen juego y hacerle daño al rival en su cancha”, dijo.

En relación al enfoque del equipo para este compromiso, Garnero reconoció que le ha costado abrir los partidos. “Es algo que buscamos y nos está costando”. Sin embargo, valoró la respuesta del plantel en encuentros anteriores: “Mientras tanto el grupo reacciona, tiene efectividad, tiene a los delanteros haciendo goles y son cosas muy importantes”.

El estratega también valoró la remontada de la UC ante Coquimbo Unido. “Enfrentamos a un equipo de los más difíciles, el mejor del último año en el fútbol chileno. Estábamos en ventaja y ese equipo en otros momentos te ganaba 1 a 0 y se terminaba el juego. Y nosotros lo revertimos y fuimos justos ganadores”, señaló.

Finalmente, Garnero proyectó el calendario que se le viene al club con la acumulación de competencias y el desafío internacional. “El sorteo de la Copa Libertadores muy importante. Después comienza la Copa de la Liga, entonces con viajes de por medio”, dijo.

En ese contexto, adelantó que habrá mayor rotación en el plantel. “Vamos a tener un calendario de mitad de marzo a finalizado el semestre muy apretado. Vamos a necesitar que todos estemos bien, porque el recambio va a ser obligatorio prácticamente”, explicó.