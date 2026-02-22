La UC tiene su revancha: por fin logra derrotar a Coquimbo Unido gracias a la dupla Zampedri - Giani

La caída en la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido, en los penales, dejó una herida en Universidad Católica, ya sea por el resultado como por lo ácido de ese enfrentamiento. Por lo mismo, el reencuentro con los piratas tenía aires de revancha para los cruzados. Era la primera visita de los aurinegros al Claro Arena. Lo terminó padeciendo. La UC se impuso por 3-1 y sube en la tabla.

El campeón vigente de Primera División se ha convertido en una suerte de “bestia aurinegra” para la Católica, porque en 2023 fue su última derrota ante este rival. En ese sentido, Daniel Garnero debía armar el puzzle para desbloquear la mala racha. El DT mantuvo la oncena que alineó ante Cobresal, con el ‘Cimbi’ Cuevas como lateral izquierdo y Jimmy Martínez en el medio. La visita tenía una baja clave: Sebastián Galani (por un desgarro).

Coquimbo tiene la receta para complicarle la existencia a los estudiantiles. El 4-4-2 de Caputto presionaba en campo rival y obligaba a que la UC dividiera la pelota. No podía encontrar líneas de pase. La energía del inicio se diluyó en el local. Y el 1-0 visitante fue un balde de agua fría. En los 19′, aprovechando su expertise en el balón detenido, abrió la cuenta gracias a Alejandro Camargo.

Católica no lograba encontrar fluidez ni calma. Se empezó a desesperar, apurándose para buscar el empate y dejando forados atrás, incitando al contragolpe. Constantemente, le ganaron la espalda a Asta-buruaga. Para fortuna de Garnero y compañía, llegaron al empate antes del descanso.

Justo Giani no necesitó tiempo de adaptación para entrar bien en el equipo cruzado. Ha rendido desde la primera fecha. El ex Aldosivi, apareciendo como segundo ‘9’, convirtió de cabeza el 1-1 en los 35′, con un fuerte testazo tras jugada de Diego Corral. En los peores momentos de la UC en el partido, Giani fue el más claro y enérgico.

La Católica de Garnero es un elenco efectivo, con poder de gol. Supo pegar en momentos clave. Lo hizo comenzando el complemento. Un envío de Cuevas al área, desde la izquierda, encuentra a Fernando Zampedri solo, quien alcanza a peinar y convierte. Se anuló por eventual fuera de juego. Sin embargo, el VAR tiró las líneas y dio por válido el tanto. El Toro estaba en línea.

Además de la desventaja, el plan de Coquimbo se vino abajo con la expulsión de Juan Cornejo, en los 58′. Le mostraron la roja directa tras un codazo a Asta-buruaga. Abajo en el marcador y con uno menos, los piratas mermaron su capacidad competitiva. Todo lo contrario con la UC, porque logró tomar las riendas.

En los 68′, el juez Franco Jiménez sanciona penal por falta sobre Zampedri. El 9 ejecuta y bate al ‘Mono’ Sánchez, quien esta vez no se sacó los guantes. El doblete del goleador histórico cruzado le dio la tranquilidad que necesitaba el local. Posteriormente, llegó un cuarto tanto, de Giani, sin embargo se anuló por fuera de juego.

La UC alcanza los 7 puntos y recupera sensaciones luego de la caída en la altitud de El Salvador. Si bien tiene cosas por corregir, pudo desbloquear algo que le quitaba el sueño hace rato: ganarle a Coquimbo. Una mala racha de tres años se acabó.

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga, B. Ampuero, J. I. Díaz, C. Cuevas (89′, E. Mena); G. Medel, J. Martínez (87′, D. Valencia); D. Corral (77′, V. Cárcamo), M. Palavecino (77′, J. Valencia), J. Giani; y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

Coquimbo Unido: D. Sánchez; F. Salinas, B. Gazzolo, M. Fernández, J. Cornejo; L. Riveros (72’, D. Escobar), D. Glaby (56′, S. Cordero), A. Camargo, B. Chandía (72’, S. Cabrera); G. Vadalá (79′, A. Azócar) y L. Pratto (56′, R. Holgado). DT: H. Caputto.

Goles: 0-1, 19′, Camargo, aprovecha un balón detenido y convierte; 1-1, 35′, Giani, cabezazo tras centro de Corral; 2-1, 48′, Zampedri, la peina tras envío de Cuevas (validado tras revisión VAR); 3-1, 70′, Zampedri, de penal.

Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a Giani, Zampedri, Palavecino, Cuevas, Ampuero (UC); Glaby, Fernández, Vadalá, Escobar (COQ). En los 58′, expulsa a Cornejo (COQ) con roja directa.

Estadio Claro Arena. Asistieron 16.459 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.