SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: la UC de Garnero quiere reencontrarse con el triunfo recibiendo a Coquimbo en el Claro Arena

    Tras caer ante Cobresal en la fecha previa, los cruzados llegan al recinto de la precordillera con la obligación de ganar. Se miden contra los vigentes campeones del fútbol chileno.

    Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido por la Liga de Primera ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad Católica 0-0 Coquimbo Unido

    Actualiza el relato

    ¿Cómo llegan ambos equipos?

    La UC viene de caer por 3-2 ante Cobresal, en el campamento minero de El Salvador. Coquimbo Unido, por su lado, se quedó con el clásico de la Cuarta Región al derrotar por 1-0 a La Serena en condición de visita.

    La formación titular de Coquimbo Unido:

    La formación titular de Universidad Católica:

    Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido

    El Claro Arena es el escenario del duelo entre cruzados y piratas, por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Universidad CatólicaLa UCCoquimbo UnidoFútbolLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    Gasco lamenta nuevas víctimas tras incendio en Renca y afirma que colabora con la investigación

    Lo más leído

    1.
    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    2.
    Manuel Pellegrini estalla contra el arbitraje tras empate entre Betis y Rayo Vallecano: “Exceso de protagonismo del VAR”

    Manuel Pellegrini estalla contra el arbitraje tras empate entre Betis y Rayo Vallecano: “Exceso de protagonismo del VAR”

    3.
    “Salida de estampida”: la reconversión táctica del Betis de Manuel Pellegrini que encandila a España

    “Salida de estampida”: la reconversión táctica del Betis de Manuel Pellegrini que encandila a España

    4.
    En la consolidación del rey de los Juegos Olímpicos de Invierno: Sebastián Endrestad cierra la participación de Chile

    En la consolidación del rey de los Juegos Olímpicos de Invierno: Sebastián Endrestad cierra la participación de Chile

    5.
    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”
    Chile

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    En vivo: la UC de Garnero quiere reencontrarse con el triunfo recibiendo a Coquimbo en el Claro Arena
    El Deportivo

    En vivo: la UC de Garnero quiere reencontrarse con el triunfo recibiendo a Coquimbo en el Claro Arena

    Colo Colo gana a O’Higgins en Rancagua después de cinco años y llega encendido al Superclásico

    Repasa la victoria de Colo Colo en su visita a O’Higgins por la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.
    Cultura y entretención

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa debut solista en el Festival de Viña del Mar

    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo
    Mundo

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio