En vivo: la UC de Garnero quiere reencontrarse con el triunfo recibiendo a Coquimbo en el Claro Arena
Tras caer ante Cobresal en la fecha previa, los cruzados llegan al recinto de la precordillera con la obligación de ganar. Se miden contra los vigentes campeones del fútbol chileno.
Minuto a minuto
Universidad Católica 0-0 Coquimbo Unido
¿Cómo llegan ambos equipos?
La UC viene de caer por 3-2 ante Cobresal, en el campamento minero de El Salvador. Coquimbo Unido, por su lado, se quedó con el clásico de la Cuarta Región al derrotar por 1-0 a La Serena en condición de visita.
La formación titular de Coquimbo Unido:
La formación titular de Universidad Católica:
Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido
El Claro Arena es el escenario del duelo entre cruzados y piratas, por la cuarta fecha de la Liga de Primera.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
