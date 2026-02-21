La satisfacción del DT de Fernando Ortiz tras ganar a O’Higgins: “Vamos creciendo como equipo”

Fernando Ortiz se fue satisfecho tras el triunfo de Colo Colo en El Teniente. FOTO: Photosport.

Colo Colo está en racha. El equipo de Macul consiguió su tercer triunfo consecutivo en la Liga de Primera y evidenció una mejora en su juego. Alegría contenida para el DT Fernando Ortiz, quien destacó el trabajo de sus jugadores.

“Estoy muy satisfecho por todo; el empuje, las ganas, el querer venir a una cancha difícil. Creo que hicimos un buen partido, los chicos lo han. Pudimos concretar, pudimos defender… la verdad es que ellos hicieron un excelente partido. Los jugadores son los protagonistas”, aseguró el técnico a TNT Sports.

Respecto del rendimiento, afirmó que “fue bueno en todo sentido. De a poquito vamos creciendo como equipo y como grupo, que es lo más importante”.

Consultado por el Superclásico ante la U, el argentino afirmó que “quiero disfrutar un ratito de esto, ya el día de mañana estaré pensando en el clásico que es tan importante para todos”.