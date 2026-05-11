Testigo en la trama bielorrusa confirma que Lagos supo antes del fallo que benefició a Belaz Movitec: “Llegó eufórico”

Fue el 27 de abril que el abogado Isaac Ramírez llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Oriente para declarar, como testigo, ante el sargento segundo del OS7 Héctor Meza.

Ramírez resultaba relevante para la Fiscalía ya que trabajó en la oficina de abogados de los protagonistas de la trama bielorrusa, es decir, el estudio de Eduardo Lagos y Mario Vargas. De hecho Ramírez fue quien redactó el recurso en representación del Consorcio Belaz Movitec (CBM) contra Codelco, que es el origen del caso de corrupción que indaga el Ministerio Público.

“Comencé a trabajar en el estudio en julio del año 2019, en ese tiempo era solamente el estudio de Eduardo Lagos, pocos meses después, aproximadamente agosto o septiembre se incorpora el señor Mario Vargas, y en 2022 se incorporó el señor Gabriel Silber”, relató Ramírez en la declaración a la que accedió La Tercera.

Luego el abogado recordó una reunión con los representantes de Belaz Movitec en donde se originó la estrategia del recurso de protección: “Respecto a reuniones con la empresa CBM, yo solo estuve presente en una en febrero o marzo del año 2023, recuerdo que estaba presente el señor Josep Sekul. En esa oportunidad Sekul expuso una cronología de los hechos, indicó que tenían buena relación con Codelco, pero que, a propósito de un accidente fatal, la dinámica entre ellos cambió. Indicó que Codelco puso término anticipado al contrato, lo cual significaba una merma económica importante para el CBM. En ese contexto, Eduardo Lagos, quien era el único socio del estudio presente en esa reunión, señaló que se iba a optar por interponer un recurso de protección al respecto . No se ahondó en esa oportunidad sobre las retenciones de los estados de pago, fue más en relación con la retención de las maquinarias y equipos”.

El testigo complementó diciendo que según entendía, CBM eran clientes de antes y que llegaron al estudio a fines de febrero. “Para mí, desde mi perspectiva, dicha reunión fue de las típicas en que un cliente expone sobre su caso y realiza el compromiso de remitir los antecedentes requeridos para llevar adelante la tramitación judicial”, declaró.

Ramírez dejó constancia que fue Lagos quien propuso presentar el recurso de protección: “Esta estrategia, de lo que me consta, fue idea de Eduardo Lagos”.

El testigo también narró cómo era el estilo de Lagos para trabajar. “Me gustaría hacer una precisión, pero mi empleador propiamente tal era Eduardo Lagos. Todas las instrucciones las recibía directamente de él. Él era muy receloso de sus clientes, me refiero al trato con ellos, todo se debía canalizar por intermedio de él, nadie de nosotros podía tener contacto con ellos, y de esta forma él nos transmitía la estrategia jurídica cuando ya estaba lista y nosotros la ejecutábamos”.

En su testimonio también confirma que el recurso de protección, que luego derivó en los pagos millonarios de Codelco a los bielorrusos, fue escrito por él. “Yo lo redacté, por instrucción de Eduardo Lagos. Yo hice la búsqueda de los insumos jurídicos. Para estos efectos, me entrevisté con el señor Sekul. Recuerdo haber visto un correo electrónico de parte de Jaime Duch, quien remitía antecedentes. No tuve contacto con otras personas de CBM”, dijo.

Ramírez relató que en la oficina trabajaba, hasta antes de su renuncia, de forma presencial hasta las 18.00 horas de lunes a miércoles. Los jueves se iba a las 14.00 y los viernes los teletrabajaba. En todo ese tiempo, dijo, nunca vio a la exministra Ángela Vivanco ni tampoco a su pareja Gonzalo Migueles.

En su declaración, el testigo confirmó que supo antes de que se notificara el fallo que CBM había ganado la millonaria contienda contra Codelco. “ Supe por Eduardo Lagos , por lo que recuerdo él me lo comentó el mismo día de la resolución, esto es el 4 de julio, recuerdo particularmente ese día por la fecha de la sentencia. Esto me lo dijo en persona”, aseguró ante el OS7.

Ramírez dijo que no vio la sentencia, solo lo supo por Lagos: “No vi el fallo ese día. Recuerdo que él llegó eufórico a la oficina, a la hora de almuerzo aproximadamente, diciendo que les había ido bien con este recurso, no recuerdo bien la naturaleza del recurso, pero que se había revertido la sentencia de la corte de Copiapó y después de eso se fue con el señor Vargas y Silber”.

Al enterarse, el abogado quedó sorprendido. “Mi impresión fue algo incrédula ya que el recurso había ingresado hace poco a la Corte Suprema, y me llamó la atención lo rápido que se tramitó la apelación del recurso en la Corte Suprema, esto considerando los tiempos habituales de tramitación en la Corte Suprema”, se lee en su declaración.

Ramírez dijo no saber cómo pudo enterarse Lagos y luego aclaró que ese mismo día intentó revisar por su cuenta el fallo, pero no lo logró: “Sí, me metí al sistema, porque sé que a veces, solo a veces, algunas resoluciones de mero trámite pueden aparecer el mismo día, especialmente si son de la Corte Suprema, pero esta no aparecía en el sistema. Tengo la costumbre de revisar constantemente las causas, ya que es parte de mi rutina, sobre todo con causas importantes. Esta rutina consistía en revisar el estado de las causas en la mañana y aproximadamente a las nueve de la noche, ya que sé que esos eran los horarios en que se actualizaban los sistemas”.

“El señor Lagos me dijo que ‘nos había ido bien’ en la Corte Suprema. Revisé el sistema ese día que me lo dijo y no estaba y recién al día siguiente pude verificar que estaba la sentencia pública”, concluyó Ramírez.