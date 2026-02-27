Con un penal cometido y una asistencia de Matías Sepúlveda: Lanús da el golpe ante Flamengo y gana la Recopa Sudamericana

Lanús logró lo que el año pasado parecía imposible: tumbar a Flamengo, club que en 2025 ganó la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, exentrenador de Universidad de Chile en 2023, derrotó al millonario elenco de Río de Janeiro por 2-3 y se quedó con la Recopa Sudamericana en el mismísimo estadio Maracaná, con Matías Sepúlveda como un jugador que fue protagonista de acciones relevantes, y un Erick Pulgar que tuvo un correcto desempeño en el Mengao.

Cabe destacar que en la ida, jugada hace una semana en Argentina, el equipo granate había vencido por la cuenta mínima al Fla, en un duelo en el que se vio al equipo de Filipe Luis perdido dentro de la cancha.

El primer tiempo se jugó bajo una intensa lluvia en Río de Janeiro y Flamengo no mostró la agresividad que se le vio el año pasado en sus partidos de local en la Libertadores. La primera ocasión clara para los anfitriones fue una escapada de Gonzalo Plata a los 24′, quien definió con un tiro mordido.

Instantes después, a los 29′, el Maracaná se quedaba en silencio, incrédulo ante lo sucedido. El portero Agustín Rossi tocó hacia a izquierda con Ayrton Lucas, el lateral se la devolvió y ocurrió lo insólito: el pase fue muy corto, el arquero argentino se resbaló en su intento desesperado por llegar y el balón le quedó a Rodrigo Castillo, quien definió rápido desde casi la mitad de la cancha. La pelota ingresó lentamente, tan despacio que incluso pareció que se podía quedar detenida en el área chica producto de la lluvia. Era la apertura de la cuenta para la visita.

Flamengo, sin mucha claridad, se fue al ataque y encontró la ayuda de un rival. A los 39′, Guillermo Varela desbordó por la derecha, centró hacia el área y su envío encontró una evitable mano de Ramiro Carrera, quien se barrió con el brazo estirado para tapar la trayectoria. Claro penal que el mejor jugador de América en 2025, Giorgian De Arrascaeta, se encargó de traducir en gol para el 1-1.

El segundo tiempo el trámite fue distinto. Lanús cedió completamente la cancha y se dedicó solo a defender. Para esa tarea ingresó Matías Sepúlveda, quien entró a los 64 minutos en el lugar del histórico Eduardo Salvio.

Flamengo buscó, generó algunas ocasiones, pero el elenco de Pellegrino llevaba el duelo sin mayores complicaciones, hasta los 81′. Con los argentinos metidos cerca del arco, De Arrascaeta se internó en el área por la izquierda y recibió la infracción de dos futbolistas justo en la línea, uno de ellos era Sepúlveda. Otro penal, que ahora el experimentado Jorginho se encargó de cobrar para el 2-1.

Los locales continuaron buscando, pero no pudieron evitar la prórroga. En esta instancia, pese a la posesión de balón del elenco de Erick Pulgar, fue Lanús quien dio el golpe: tiro de esquina desde la derecha que el mencionado Matías Sepúlveda sirvió con la zurda y el envió fue conectado con un potente cabezazo de José María Canale, para el 2-2 a los 118′.

Con este resultado ya no había penales. El equipo de Filipe Luis se fue con todo arriba para intentar igualar la serie, pero los espacios que dejaron en el fondo terminaron por hundirlos. A los 120′, Dylan Aquino se fue solo contra el arquero Rossi, al llegar al área se lo sacó con maestría y anotó el definitivo e histórico 2-3 para el elenco argentino.

El campeón de la Copa Sudamericana, el mismo que eliminó a la U en semifinales de ese certamen el año pasado, pudo más que el de la Libertadores. En tanto, Matías Sepúlveda festeja su primer título con el club ubicado al sur de Buenos Aires, mientras que Mauricio Pellegrini ya registra su segundo trofeo internacional con la institución.