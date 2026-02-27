Alejandro Tabilo saca pecho tras triunfo en el BCI Seguros ChileOpen: “Feliz, pero más todavía por cómo terminé jugando”

Alejandro Tabilo (42° del ranking ATP) remontó ante Thiago Tirante (76°) y consiguió una heroica victoria para meterse como el único representante nacional entre los ocho mejores del BCI Seguros ChileOpen. Jano se impuso por parciales de 4-6, 6-3 y 6-3 ante el argentino, a quien venía de vencer en el ATP 500 de Río de Janeiro.

El zurdo valoró el triunfo en San Carlos de Apoquindo. Ahora, se medirá con Sebastián Báez (52°), verdugo de Christian Garin (93°). “Muy, muy feliz. Más feliz todavía con cómo terminé jugando, fue increíble. Salí a jugar con todo. Agarré la derecha de Fernando y empecé a tirar todo”, comenzó señalando tras el encuentro, en diálogo con TNT Sports.

En la transmisión oficial, Tabilo mantuvo un ameno diálogo con Fernando González, quien fue comentarista de su triunfo: “Me sentí un poquito después del primero, cansado, más en los ojos. Dije ‘la única manera de ganar esto es saliendo a jugar fuerte’ y menos mal empezó a salir todo. Ahora a recuperar y preparar mañana”, dijo.

El público como factor

Tabilo envió un mensaje para el eufórico público que repletó el court central Jaime Fillol del recinto precordillerano: “Espero que lleguen todos a apoyar, lo voy a necesitar muchísimo, igual que hoy, que me ayudó mucho a salir de esto. Muy feliz de poder jugar en frente de todos ustedes”, indicó.

También analizó el desarrollo del partido, en el que tuvo mayores complicaciones durante el primer set: “De hecho, justo antes del partido estuve hablando mucho con Germán (Gaich, su técnico) y dijimos que en el segundo íbamos a estar variando mucho en el saque. En el primero no me sentí tan cómodo, de entrada, sentía que igual me estaba haciendo mover mucho. En el segundo me metí con todo, sé que devuelvo muy bien, así que me lancé con todo. Empecé a tener esa confianza y traté de no soltar eso. Eso hizo la diferencia, le puse demasiada presión en el saque y empezó a no pegarle tan fuerte como en el primero", dijo.

Finalmente, continuó valorando el ánimo de los hinchas que llegaron a San Carlos de Apoquindo, considerándolo clave en la victoria: “Traté de animarme mucho con el público. Cuando empecé a jugar mucho mejor y empecé a encontrar los tiros, traté de usarlo mucho para no bajar y me funcionó. Le agradezco mucho al público que nunca se rindió“, cerró.