“Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

En una definición cargada de tensión en el Arena Fonte Nova, O’Higgins eliminó por penales a Bahía y avanzó en la Copa Libertadores, desatando una ola de críticas en la prensa brasileña. El principal apuntado fue Everton Ribeiro, quien falló el lanzamiento decisivo en la tanda que selló el adiós del conjunto tricolor al torneo continental.

El medio Globo Esporte fue crítico con el desempeño del conjunto local: “Bahía perdió el control del partido al comienzo de la segunda mitad. Castillo empató tras un error de Ademir en la jugada de preparación. El equipo local se puso cada vez más nervioso con el paso del tiempo, cometiendo numerosos errores”, señalaron.

Sobre la definición, agregaron que “Everton Ribeiro se encargó de lanzar el penalti definitivo, pero su disparo fue muy malo y fue fácilmente atajado por el portero chileno Carabalí. Ese fue el fin del sueño de Bahía de ganar la Copa Libertadores”.

Críticas directas del capitán

Además, Rogerio Ceni, histórico ex arquero de Sao Paulo y hoy entrenador de Bahía, no escapó de la autocrítica y lanzó un duro mensaje: “Este es el momento más desfavorable que hemos afrontado. En 2023 tuvimos la lucha por el descenso, pero aparte de eso, este es el momento psicológicamente más difícil para nosotros”.

“Sabíamos que necesitábamos marcar el tercer gol. Tuvimos que lidiar con el revuelo, las tarjetas amarillas, y quedarnos con 11 hombres. Desafortunadamente, encajamos un gol. Creamos muchas ocasiones y pagamos caro no marcar”.

Una hazaña que también se traduce en dólares

Por otra parte, el “Capo de Provincia” había ganado 1-0 en la ida en Rancagua, pero en Brasil sufrió cuando los locales se pusieron 2-0 en el primer tiempo. El descuento de Arnaldo Castillo a los 54 minutos empató la serie y llevó todo a la definición desde los doce pasos de la mano de Omar Carabalí, para sellar su paso a la fase 3.

Desde lo económico, la campaña ya tiene premio: 500 mil dólares por disputar la fase 2 y 600 mil más por avanzar, alcanzando un total de 1,1 millones de dólares. La cifra puede aumentar considerablemente ya que si accede a la fase de grupos sumará 3 millones adicionales, y en caso de quedar eliminado en la próxima ronda, asegurará 900 mil dólares por competir en la fase zonal de la Sudamericana.