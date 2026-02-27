SUSCRÍBETE
    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Los fanáticos del Millonario mostraron su descontento con los futbolistas en varias ocasiones durante el desarrollo del encuentro contra Banfield.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @RiverPlate / X.

    River Plate volvió a ganar en el torneo de Apertura. Este jueves los Millonarios se impusieron por 3-1 a Banfield por la séptima fecha del campeonato.

    Este fue un partido especial para la hinchada y Marcelo Gallardo, pues el técnico vivió su último partido al mando del equipo.

    Por lo mismo, el ambiente fue especial en las gradas. Los hinchas, que no olvidaron lo que el DT consiguió en años anteriores, expresaron su reconocimiento hacia el adiestrador.

    Uno de los momentos en lo que aquello se pudo apreciar fue en la presentación del once inicial. En el instante en el que apareció el nombre de Gallardo, el estadio estalló en una ovación.

    Una situación que contrastó a la hora de la presentación de los futbolistas en la que Paulo Díaz y otros de sus compañeros fueron recibidos con silbidos y abucheos.

    La despedida de Gallardo

    Una vez cerrado su ciclo en el equipo, Marcelo Gallardo dejó un emotivo mensaje a los fanáticos. “Simplemente agradecer, gracias a la gente por una noche mas de amor incondicional, retribuir ese cariño a veces es difícil así que quiero comentarlo acá”, señaló de entrada.

    “Gracias a ustedes (periodistas) por el respeto para conmigo en estos dos ciclos que compartimos y a River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo en el colegio, que viene acá, este lugar mágico tiene esas cosas, te vas pero no te vas nunca”, aseguró.

    “Voy a estar muy pendiente de lo que pase en el club en el tiempo que esté afuera. Le deseo lo mejor al club, los jugadores y la dirigencia, que se puedan poner de pie para lo que viene”, cerró Gallardo.

    La autocrítica de los jugadores

    El complicado momento que vive River Plate también fue abordado por parte de su plantel. El arquero Franco Armani, por ejemplo, apuntó que “son días duros por todo lo que sabemos, por la decisión que tomó Marcelo en dar un paso al costado. Pero bueno, hoy tenemos un partido y hay que tratar de asumirlo con la mayor responsabilidad”, afirmó en la previa del duelo en el que estuvo ausente por lesión.

    “Obviamente, a pesar de toda esta circunstancia, tenemos la idea de sumar de a tres, de hacer un buen partido para salir adelante de esta situación. Ninguno quiere pasar por esto, hay que ser fuerte mentalmente y como grupo para asumir la responsabilidad de hoy y mirar hacia adelante”, añadió.

    “Tenemos responsabilidad, obviamente. Somos los que cada partido entramos al campo de juego y tomamos decisiones. Cada uno en estos meses dio todo para que la situación sea otra, lamentablemente no se pudo dar”, concluyó el portero.

    Quien también habló fue Lucas Martínez Quarta, autor del primer tanto que se acercó a celebrar la conquista con Gallardo. “Sabemos lo que significa Marcelo para River. Cuando no venís cumpliendo las expectativas, la gente se manifiesta y es normal. Nosotros somos los máximos responsables también. Hoy le pudimos regalar una victoria a Marcelo, pero nos vamos con un sabor amargo porque no merecía irse así”, lanzó.

    Obviamente me afectó. Marcelo es como un padre para mí, fue quien me hizo crecer futbolísticamente y como persona, gracias a él pude desarrollar mi carrera y estoy más que agradecido. Lamentablemente las cosas no salieron. Los que volvimos lo hicimos para ser campeones y ganar. Podemos tener buenos o malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta y por el cuerpo técnico. Se lo he dicho, de un modo u otro le hemos fallado, y hay que hacerse responsables. Hay que convivir con esto y mirar para adelante”, agregó.

    Ahora River Plate debe centrarse en su próximo duelo. Este lunes 2 de marzo deberán medirse contra Independiente de Rivadavia a partir de las 21.30 horas de Chile.

