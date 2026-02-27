SUSCRÍBETE
    Un nuevo clásico europeo: Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League

    Este viernes se llevó a cabo el sorteo de las llaves de los mejores 16 equipos de la competencia. El PSG, campeón defensor, chocará contra Chelsea.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Manchester City y Real Madrid volverán a enfrentarse en la Champions League. Matthew Childs

    Este viernes se llevó a cabo el sorteo de las llaves de los octavos de final de la Champions League. La suerte determinó una nueva edición del clásico europeo entre Real Madrid y Manchester City.

    Esta no solo será la quinta temporada consecutiva en la que se verán las caras, sino que también será la segunda vez que lo hagan en la misma edición. En la Fase de Liga el conjunto inglés se impuso por 2-1 a los merengues como visitantes en el estadio Santiago Bernabéu.

    Este fue un gran golpe para el conjunto madrileño, pues significó que los merengues tuvieran que ser parte de los playoffs por los dieciseisavos de final antes de asegurar su presencia entre los 16 mejores equipos del continente.

    En la edición anterior se cruzaron en la ronda preliminar en febrero. En la ida, los españoles se impusieron por 3-2 y en la revancha en suelo inglés, el Madrid dio un nuevo golpe tras imponerse por 3-1.

    En ese último encuentro, Kylian Mbappé fue la figura absoluta al registrar en la estadística un triplete.

    Más atrás, en la edición 2023-24, se encontraron en los cuartos de final, siendo el conjunto español el que avanzó a las semifinales tras una serie de lanzamientos penales, pues en la ida igualaron 3-3 y en la revancha, el marcador quedó igualado 1-1.

    Haciendo un resumen del historial, ambas escuadras se han encontrado en 15 oportunidades en la Champions League con cinco triunfos para cada uno y cinco empates. La diferencia de goles también es pareja, pues los ingleses han marcado 26 tantos contra 25 de los españoles.

    Otro de los duelos atractivos de esta fase será el que protagonicen PSG contra Chelsea. El conjunto parisino llega como el campeón defensor de la Champions League, mientras que los Blues lucen el título del último Mundial de Clubes en el que justamente derrotaron a los franceses por 3-0 en la final.

    Así, con este tinte de revancha, el conjunto de Luis Enrique y el de Liam Rosenior estarán cara a cara por el boleto a los cuartos de final.

    Las llaves de los octavos de final de la Champions League

    • PSG vs. Chelsea
    • Galatasaray vs. Liverpool
    • Real Madrid vs. Manchester City
    • Atalanta vs. Bayern Múnich
    • Newcastle vs. Barcelona
    • Atlético de Madrid vs. Tottenham
    • Bodo / Glimt vs. Sporting de Lisboa
    • Bayer Leverkusen vs. Arsenal

    ¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?

    Los duelos de ida de los octavos de final de la Champions League se disputarán entre el 10 y 11 de marzo, mientras que las revanchas están establecidas para el 17 y 18 del mismo mes.

