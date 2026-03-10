SUSCRÍBETE
    “No encontró la vuelta”: el millonario fiasco que resultó la segunda etapa de Marcelo Gallardo al mando de River Plate

    El retorno del Muñeco a la banca 'banda sangre' no obtuvo los resultados esperados, por lo cual el DT optó por dar un paso al costado. Eduardo Coudet ya asumió como su reemplazante. Durante el segundo proceso del laureado DT, el club transandino fichó a 20 jugadores, entre ellos Gonzalo Tapia, con un gasto astronómico.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El millonario fiasco que resultó la segunda etapa de Gallardo en River. Foto: River Plate

    El pasado miércoles, Eduardo Coudet fue presentado como el nuevo entrenador de River Plate. El Chacho dejó su labor en el Alavés de España para tomar un fierro caliente: reemplazar a Marcelo Gallardo en el elenco ‘banda sangre’. En agosto de 2024, un año y medio después del final de su exitosa primera etapa, el Muñeco volvió a sentarse en la banca, sustituyendo a Martín Demichelis. Uno de los máximos ídolos de la institución regresó con un gran respaldo popular, sin embargo su estadía fue más sombría que la anterior, porque los resultados no acompañaron.

    Dicen que las segundas partes nunca son buenas. Esa frase refleja lo que sucedió en Núñez, porque Gallardo terminó renunciando. Luego de la derrota con Vélez, del pasado 22 de febrero, el laureado DT comunicó que iba a dejar el cargo y que el siguiente partido, ante Banfield, sería el último. En efecto, su despedida sucedió el jueves 26. El complejo presente pudo más que el glorioso pasado y la espalda que tiene el exfutbolista para los riverplatenses.

    “Es un proceso que se intentó, se persistió. Fuimos haciendo revisiones respecto a decisiones que se fueron tomando en toda esta segunda etapa... En la última charla con Marcelo, yo le preguntaba siempre con espíritu crítico y constructivo para nosotros mismos, qué pudimos haber hecho distinto”, manifestó el presidente de River, Stefano Di Carlo, en diálogo con ESPN.

    “Estamos absolutamente convencidos de haber sostenido el proceso todo lo que lo sostuvimos y más. Fue una decisión de él, no encontró la vuelta y, producto de eso, tiene esta postura en la que un día me llama y me comunica que no quería continuar”, agregó.

    Malos resultados

    Está dicho que el regreso fue para el segundo semestre de 2024. En aquel periodo, llegó a semifinales de la Copa Libertadores (la final de ese año fue en el Monumental de Buenos Aires) y acabó en el quinto puesto del torneo local. Para 2025 las expectativas eran mayores, sin embargo nada resultó. Tuvo cero títulos. Comenzó perdiendo la definición de la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba, en Paraguay. Luego quedó eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura ante Platense, por penales.

    Llegó el Mundial de Clubes y se despidió en fase de grupos, tras terminar tercero. En la Copa Libertadores quedó fuera en cuartos, ante Palmeiras; mientras que en semifinales de la Copa Argentina cayó en penales ante Independiente Rivadavia. En el torneo local, llegó hasta octavos del Clausura, tras perder con Racing.

    En 2026, las dudas no cesaron. Tras el anuncio de su salida, River acarreó una racha negativa. No sumó en sus últimos tres partidos del campeonato local y de los 20 encuentros previos, perdió 12. Esto no sucedía desde 1983. El segundo ciclo de Gallardo contempló un total de 86 partidos, con un saldo de 36 triunfos, 32 empates y 18 derrotas, con un rendimiento del 54,3%. Ganó poco más del 40% de los partidos que disputó.

    Martínez Quarta abraza a Gallardo, en su despedida de River.

    Los millones de la segunda etapa de Gallardo

    Siendo un club con espalda financiera, River contó con el privilegio de mover frecuentemente el mercado de pases ante las peticiones de su entrenador. Pero esto se convirtió en un problema, toda vez que las incorporaciones no dieron los frutos esperados, considerando la alta inversión. En total, fueron 20 los fichajes en la segunda etapa de Gallardo, desembolsando casi 90 millones de dólares. Una cifra astronómica, para el saldo final de cero títulos.

    ¿Qué indica el desglose de la inversión? Para su regreso en 2024, desestimó los refuerzos de Demichelis y se movió por sus peticiones: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Marcos Acuña. Se gastaron 10,5 millones de euros (US$ 12 millones). En el verano de 2025 ficharon a Enzo Pérez, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Matías Rojas, Kevin Castaño y el chileno Gonzalo Tapia (hoy en Sao Paulo). En este mercado, la inversión fue de 22,4 millones de euros (US$ 26 millones).

    El mercado de invierno de ese año apuntó a reforzarse para la Copa Libertadores. Llegaron Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza y Giuliano Galoppo, implicando un total de 27,7 millones de euros (US$ 32 millones). Para la última ventana de pases en la era Gallardo, en este 2026, River trajo a Aníbal Moreno, Fausto Vera, Matías Viña y Kendry Páez, por 15,5 millones de euros (US$ 18 millones). Este último, volante ecuatoriano, llegó cedido del Chelsea.

    Raya para la suma, en los cuatro mercados de pases de la segunda etapa del ‘Muñeco’, los Millonarios le hicieron caso a su apodo y desembolsaron 88 millones de la moneda norteamericana en futbolistas. Un mercado digno de Europa, totalmente alejado de la realidad de la región (salvo Brasil).

    Con el cambio de técnico consumado, ¿qué sucederá con Paulo Díaz, quien había perdido piso con Gallardo? Ahora es Coudet quien tiene la palabra.

    Fútbol internacionalRiver PlateMarcelo GallardoEduardo CoudetStefano Di CarloLiga argentinaPaulo DíazFútbol argentino

