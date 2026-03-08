Volver y recomenzar: el torneo de los que tomaron el camino de vuelta tras deambular en el extranjero

Luego de la salida de Matías Sepúlveda a Lanús, Universidad de Chile necesitaba cubrir la banda izquierda y se fijó en una cara conocida: Marcelo Morales (22 años). Luego de un 2025 que le entregó pocos frutos en New York Red Bulls, el lateral regresó al club que lo formó. “El año en que estuve en Estados Unidos no fue como lo esperaba. Tuve lesiones, me operé, entonces no tuve la continuidad del 2024. Siempre yo me hago la autocrítica, encontré que jugué super poco en comparación a lo que venía haciendo, pero siempre intento tomar lo positivo”, declaró durante su presentación en el CDA.

La vuelta del lateral es el último caso de un fenómeno que se ha hecho recurrente: que futbolistas jóvenes salgan al extranjero, cumpliendo un deseo de (aparente) crecimiento, a veces prematuro, pero que terminan volviendo luego de no consolidarse fuera del país y necesitando regularidad. Volver para recomenzar. En la presente Liga de Primera hay, a lo menos, una decena de ejemplos de jugadores, cuyo rango está entre los 22 y 27 años, que intentan reimpulsar su camino en el fútbol luego de pasadas poco fructíferas.

Respecto al caso de Morales, un emblema de la U como Marcelo Díaz se mostró en contra de que los futbolistas jóvenes vuelvan al país. “Siendo el más grande de acá, les recomiendo que una vez que salen, no vuelvan. Porque tienen que hacer su carrera fuera si quieren seguir creciendo”, manifestó Carepato a fines de enero.

Ya sea como oportunidades de mercado o en el afán de contar con la regularidad necesitada (o extraviada), estos futbolistas se convierten en atractivos para los elencos nacionales. Luis Rojas (24) tuvo una repentina irrupción en la U, debutando en 2019. Al año siguiente, es vendido al Crotone de Italia, el primero de los cuatro clubes en los que pasó en Europa. Deambuló por categorías de ascenso en el país transalpino. Incluso recaló en el fútbol de Eslovaquia, donde jugó apenas 10 minutos en el AS Trencin (2025). En la U. de Concepción se reencantó con la pelota y terminó siendo clave para el ascenso del Campanil, el año pasado.

Luis Rojas anotó en el debut de la U. de Concepción ante Coquimbo. Foto: Photosport

Rojas arrancó la temporada anotando para los penquistas, en la victoria sobre Coquimbo Unido. Sin embargo, sufrió un esguince que lo ha tenido fuera de las canchas hasta el día de hoy.

Además de Rojas, solo en 2025 regresaron al fútbol local Diego Valencia (26 años; Salernitana lo dio de baja aduciendo “incapacidad deportiva”), Javier Altamirano (26, desde Estudiantes de La Plata), Felipe Méndez (26, desde el Krylya Sovetov de Rusia), Tomás Alarcón (27, proveniente del Cádiz de España), Luciano Arriagada (23, pasó por Athletico Paranaense) y Matías Marín (26, llegó de Belgrano a Unión Española y hoy está en Deportes La Serena).

Este último convirtió el pasado viernes, en la victoria de los granates sobre Unión La Calera, en La Portada.

En la actual temporada retornaron Lautaro Pastrán (23 años; llegó a Colo Colo desde Belgrano, tras una cesión en la Liga de Quito) y Maximiliano Rodríguez (25, volvió a Huachipato tras una etapa en Platense). Más atrás en el tiempo está el caso de Clemente Montes (24), quien dejó la UC para recalar en el Celta de Vigo B, y luego terminó volviendo a la precordillera.