SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    A un paso de los playoffs: Ben Brereton vuelve a anotar y comanda el triunfo del Derby County en la Championship

    El chileno marcó en la victoria por 2-1 sobre el Sheffield Wednesday, en un resultado que los deja a una posición de la zona de la liguilla por el ascenso a la Premier League.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Brereton volvió a anotar con el Derby County

    El Derby County continúa en racha. De la mano de Ben Brereton, que anotó la apertura de la cuenta, los Rams siguen escalando en la Championship. Vencieron por 2-1 al Sheffield Wednesday y se instalaron a un paso de la zona de playoffs por el ascenso.

    El ariete nacional encaminó la victoria de su escuadra a los 11 minutos tras una gran habilitación de Rhian Brewster. El chileno arremetió a la espalda de la defensa y definió de buena forma ante el achique del portero.

    Se trata de la quinta anotación de Brereton con el Derby County en la presente temporada. El nacido en Stoke-on-Trent venía de marcar en la victoria por 3-1 sobre el Blackburn Rovers, la semana pasada. También acumula tres asistencias.

    Jerry Yates (17′) empató rápidamente para el Sheffield Wednesday. Sin embargo, Matthew Clark (45′) volvió a adelantar a los Rams antes de irse a los vestuarios. Dicho tanto fue suficiente para conseguir una victoria vital.

    Con este resultado, el Derby County se instaló en la séptima posición de la Championship, con 54 unidades, ubicándose a una posición de la liguilla de ascenso. El sueño por subir te categoría está más vivo que nunca.

    Con la Premier League en la mira

    Tras marcarle al Blackburn Rovers, su exequipo, Brereton manifestó el objetivo que tienen de ascender: “No tenemos por qué dejarnos llevar por las emociones. Sabemos cuántos partidos quedan y solo queremos ver cuántos puntos podemos conseguir, todo para ver qué podremos obtener con todo esto”, indicó la semana pasada.

    “No creo que nadie al principio de la temporada hubiera dicho que estaríamos cerca, nadie daba un peso por nosotros. Hemos demostrado que muchos se equivocaban y estamos luchando por los seis primeros puestos”, completó el artillero.

    Revisa el gol de Ben Brereton

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalChampionshipDerby CountySheffield WednesdayBen Brereton

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encarcelan a imputado por homicidio en Coquimbo: otros tres sujetos son buscados por el caso

    Tras encuentro: alcaldes progresistas enfatizan unidad del sector y necesidad de revisar liderazgo de la ACHM

    RN anuncia indicaciones a proyecto de conmutación de penas y advierte errores en texto aprobado en el Senado

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    Mujeres lideran participación electoral pero aún son minoría en liderazgos políticos según estudio de Servel

    Lo más leído

    1.
    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    2.
    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    3.
    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    4.
    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    5.
    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026

    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    Encarcelan a imputado por homicidio en Coquimbo: otros tres sujetos son buscados por el caso
    Chile

    Encarcelan a imputado por homicidio en Coquimbo: otros tres sujetos son buscados por el caso

    Tras encuentro: alcaldes progresistas enfatizan unidad del sector y necesidad de revisar liderazgo de la ACHM

    RN anuncia indicaciones a proyecto de conmutación de penas y advierte errores en texto aprobado en el Senado

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Joaquín Niemann recorta distancia pero sigue lejos de los líderes en el LIV Golf de Hong Kong
    El Deportivo

    Joaquín Niemann recorta distancia pero sigue lejos de los líderes en el LIV Golf de Hong Kong

    Con cinco medallas en Finlandia: la delegación femenina de natación brilla en el Mundial de Aguas Gélidas

    Recuperación milagrosa: Jayson Tatum vuelve tras la lesión en el tendón de Aquiles y brilla con los Boston Celtics

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical
    Mundo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual