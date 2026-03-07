A un paso de los playoffs: Ben Brereton vuelve a anotar y comanda el triunfo del Derby County en la Championship

El Derby County continúa en racha. De la mano de Ben Brereton, que anotó la apertura de la cuenta, los Rams siguen escalando en la Championship. Vencieron por 2-1 al Sheffield Wednesday y se instalaron a un paso de la zona de playoffs por el ascenso.

El ariete nacional encaminó la victoria de su escuadra a los 11 minutos tras una gran habilitación de Rhian Brewster. El chileno arremetió a la espalda de la defensa y definió de buena forma ante el achique del portero.

Se trata de la quinta anotación de Brereton con el Derby County en la presente temporada. El nacido en Stoke-on-Trent venía de marcar en la victoria por 3-1 sobre el Blackburn Rovers, la semana pasada. También acumula tres asistencias.

Jerry Yates (17′) empató rápidamente para el Sheffield Wednesday. Sin embargo, Matthew Clark (45′) volvió a adelantar a los Rams antes de irse a los vestuarios. Dicho tanto fue suficiente para conseguir una victoria vital.

Con este resultado, el Derby County se instaló en la séptima posición de la Championship, con 54 unidades, ubicándose a una posición de la liguilla de ascenso. El sueño por subir te categoría está más vivo que nunca.

Con la Premier League en la mira

Tras marcarle al Blackburn Rovers, su exequipo, Brereton manifestó el objetivo que tienen de ascender: “No tenemos por qué dejarnos llevar por las emociones. Sabemos cuántos partidos quedan y solo queremos ver cuántos puntos podemos conseguir, todo para ver qué podremos obtener con todo esto”, indicó la semana pasada.

“No creo que nadie al principio de la temporada hubiera dicho que estaríamos cerca, nadie daba un peso por nosotros. Hemos demostrado que muchos se equivocaban y estamos luchando por los seis primeros puestos”, completó el artillero.

