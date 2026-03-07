SUSCRÍBETE
    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    Un prestigioso ranking sitúa a la Selección que obtuvo la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario de 2016 entre las mejores cincuenta escuadras que ha dado el fútbol.

    Christian González
    Claudio Bravo levanta la Copa América Centenario, el segundo y último logro internacional de la Roja.

    La Generación Dorada reescribió la historia el fútbol chileno. En 2015, acabó con años de fracasos y consiguió la Copa América, que se disputó en Chile. Al año siguiente, ratificó su poderío y repitió el éxito: levantó la Copa América Centenario en Estados Unidos. El valor agregado de ambas conquistas es que se produjeron frente a Argentina, encabezada por Lionel Messi, que tenía la base del equipo que en 2022 se coronaría como campeón del mundo, en Qatar.

    La valoración de logro de la Roja, que en el primer título fue conducida por Jorge Sampaoli y en el segundo por Juan Antonio Pizzi llega desde el exterior. Ambos combinados aparecen en un prestigioso ranking, que reconoce a los 50 mejores equipos de fútbol de la historia. Hay selecciones y clubes. El escalafón es encabezado por Brasil 1970, la oncena que se coronó en el primer Mundial que se jugó en México, en la consagración absoluta de Pelé. La Roja aparece en el 46º puesto.

    El escalafón fue conformado por la publicación inglesa FourFourTwo, que se ha especializado en las clasificaciones de este tipo, llegando a convertirse en un referente válido para estos ejercicios.

    El podio ya es un lujo. Además del Scratch figuran el Milan que entre en 1987 y 1991 consolidó un nuevo estilo de juego de la mano de grandes figuras, como Franco Baresi, Ruud Gullit y Marco Van Basten y con un icono en la banca: Arrigo Sacchi.

    El festejo de la Roja después de ganar la Copa América en 2015 (Foto: Pedro Rodríguez)

    El tercer puesto es para el imbatible Barcelona que conformó Josep Guardiola entre 2008 y 2011, con figuras emblemáticas como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi, solo por citar a quienes terminando transformándose en los soportes de una escuadra que redefinió la forma de jugar al fútbol y que, como premio, consiguió un mítico sextete en 2009: LaLiga, la Copa del Rey, la Champions League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Es decir, ganó todos los títulos a los que podía optar.

    Sobre un campeón del mundo

    Para dimensionar el privilegio que implica aparecer en el listado basta un dato: la Roja bicampeona de América supera en la nómina a un campeón del mundo. El combinado nacional se sitúa sobre Inglaterra 1966.

    En el recuento general es, además, la undécima mejor selección.

    El listado de los 50 mejores es el siguiente:

    1. Brasil (1970)

    2. Milan (1987-1991)

    3. Barcelona (2008-2011)

    4. Ajax (1965-1973)

    5. España (2007-2012)

    6. Real Madrid (1955-1960)

    7. Liverpool (1975-1984)

    8. Inter de Milán (1962-1967)

    9. Benfica (1959-1968)

    10. Santos (1955-1968)

    11. Hungría (1950-1956)

    12. Bayern Múnich (1967-1976)

    13. Países Bajos (1974-1978)

    14. Manchester City (2017-2024)

    15. Celtic (1965-1974)

    16. Milan (2004-2007)

    17. Independiente (1971-1975)

    18. Juventus (1980-1986)

    19. Dynamo Kiev (1985-1987)

    20. Barcelona (1988-1994)

    21. Liverpool (2018-2021)

    22. Brasil (2002-2004)

    23. Alemania Occidental (1970-1976)

    24. Francia (1996-2000)

    25. Manchester United (1995-2001)

    26. Boca Juniors (1998-2004)

    27. Torino (1945-1949)

    28. Borussia Monchengladbach (1970-1979)

    29. Nottingham Forest (1977-1980)

    30. Austria (1930-1936)

    31. Arsenal (2001-2004)

    32. Juventus (1994-1998)

    33. Francia (1982-1986)

    34. River Plate (1941-1947)

    35. Manchester United (1965-1968)

    36. Feyenoord (1968-1971)

    37. Brasil (1982)

    38. Budapest Honved (1950-1955)

    39. Ajax (1992-1996)

    40. Arsenal (1930-1935)

    41. Leeds United (1968-1975)

    42. Steaua Bucarest (1984-1989)

    43. Tottenham Hotspur (1960-1962)

    44. Hamburgo (1977-1983)

    45. Chelsea (2004-2006)

    46. Chile (2014-2016)

    47. Wolverhampton Wanderers (1953-1960)

    48. Real Madrid (2000-2002)

    49. Inglaterra (1966)

    50. Leicester City (2015-2016)

    Más sobre:La RojaSelecciónMessiLionel MessiBrasilFútbolFútbol NacionalFútbol Internacional

