“Qué tanto huevean con el Pelao, si esta hueá la gané yo”. El libro Chile campeón, por fin: yo lo viví, obra anunciada por la editorial Trayecto que resume cómo Chile consiguió su primera copa dentro y fuera del campo de juego, revela el primer intento de Sergio Jadue por adjudicarse un rol fundamental en la consecución de la Copa América de 2015, que la Roja logró al vencer en la definición por penales ante Argentina, casi como si su intervención tuviera que equipararse con la magistral definición a lo Panenka que dejó al arquero argentino Sergio Romero lanzado para el otro lado. Ha pasado una década del hito, la máxima alegría que la Selección les ha brindado a los fanáticos nacionales.

Después de una extensa reunión con Jorge Sampaoli, una de las tantas en las que el casildense presionó para mejorar sus condiciones económicas, en un estilo bastante particular, el exdirigente encaró a los periodistas que cubrían la actualidad de la Roja y les manifestó, ante el asombro de los profesionales, la especial síntesis. Fue la primera señal, aunque desoída, respecto de eventuales manejos para ‘contribuir’ al histórico logro. O a ‘asegurarlo’, como prefiere plantearlo.

Un festejo que se construyó más allá de la cancha: la historia no contada del título de la Roja en la Copa América

Desde su reaparición, el exdirigente (mencionado en la encuesta Descifra como el más influyente en la obtención del éxito de la Roja) se ha esforzado por instalar la idea. “A Argentina la hicimos recorrer Chile desde La Serena, pasando por Viña del Mar, la llevamos a Concepción y después de vuelta la trajimos a Santiago. Anduvo harto Argentina en esa copa”, relució en Instagram.

Otra amenaza directa recibió un trato similar. “A Brasil lo mandamos al sur, jugó en un invierno chileno bien duro. Luego jugó de noche, los otros partidos con frío”, amplió.

La obra detalla que hubo, también, intentos de injerencia en la designación de los árbitros que dirigieron partidos del combinado de Sampaoli en el tránsito hacia la consagración y gestos tendientes a ‘conducir’ la voluntad de los jueces, sin que implicara una infracción a la reglamentación. También se actuó decididamente para el bloqueo los que pudieran representar una amenaza para las opciones nacionales.

La portada del libro que relata historias inéditas de la campaña de la Roja en la Copa América de 2015.

La operación incluyó a toda la organización del evento y a los principales aliados del exdirigente cementero en la testera del fútbol nacional. La competencia no era menor: había que contrarrestar a quienes históricamente han controlado al fútbol sudamericano, aunque en una época compleja. De hecho, esa misma consideración sirve para poner en duda qué tan efectiva pudo ser, finalmente, la estrategia.

El escenario ayudaba bastante. Esos días estaban marcados por el FIFAGate y el temor de los principales jerarcas continentales a visitar Chile y ser detenidos en el marco de las indagatorias. Los que vinieron tomaron todas las precauciones posibles.

Una avivada

Jadue también celebra una determinación fundamental: conseguir la sede del torneo. “El 2019 el peak de los jugadores iba a quedar muy pasado de edad. Hablamos con Brasil, la idea era cambiar con ellos, que la tenían en 2015. Ahí es donde empecé a engrupir para lograrlo”, declaró en el podcast Campeones, no finalistas, donde rompió el silencio que había iniciado con el exilio obligado en Estados Unidos, donde aún espera sentencia en el marco de las investigaciones por los delitos de los que fue acusado. Terminó colaborando con la justicia, en parte, para atenuar la condena.

En esa avivada fue clave un factor: la avanzada edad de Nicolás Leoz, el amo y señor del fútbol sudamericano en ese momento. “Lo llamé por celular delante de ellos (brasileños) y aprovechando que don Nicolás (Leoz) estaba bastante senil, le digo ‘don Nicolás: de acuerdo a lo que conversamos antes, ¿Entonces en Chile la organizamos el 2015?’”, recordó.

“Él me dice ‘sí, sí’. Yo nunca antes había conversado el tema con Nicolás Leoz”, recuerda en esa intervención. Históricamente, la Roja se hace fuerte en su cancha. El torneo continental no fue la excepción. Solo en el empate 3-3 frente a un juvenil México escapó a las proyecciones iniciales. El combinado nacional ganó el resto de sus compromisos hasta llegar a la final frente a la Argentina de Messi, en un día imborrable. Desde el punto de vista deportivo, ofreció presentaciones inobjetables, que lo situaron como la mejor selección chilena de la historia.

Jadue, en el sorteo de la Copa América 2015 (Foto: Photosport) Andres Pina/Photosport

Una reactivación medida

El 26 de marzo de este año, Sergio Jadue reapareció en la escena futbolística. Un posteo en su cuenta en X, que había mantenido inactiva durante largo tiempo, significó la reinstalación del calerano, quien presidió la ANFP entre 2011 y 2015, como actor relevante de la actividad. Ese día, después de que la Roja fuera incapaz de vencer a Ecuador y, con ello, quedara cada vez más cerca de la eliminación del Mundial, el timonel disparó contra todo y contra todos.

“Señor Milad: Gareca debe irse ahora mismo. Es un fracaso gigantesco. 5 de 24 puntos. No se sostiene. Debió irse antes y lo respaldaste meses atrás cuando había que sacarlo y salvar la clasificatoria. Exígele la renuncia inmediata. Pero con eso no basta: Dos fracasos clasificatorios consecutivos (el Consejo jamás lo ha aceptado, pero te lo aguantan porque eres “útil”). Clubes dominados por representantes. Multipropiedad grosera, jamás combatida. Obviada. Series menores abandonadas. ANFP quebrada, a la deriva, entregada. Torneos nacionales en su peor momento de calidad, de organización y nula certeza deportiva por decenas de obscenas denuncias entre clubes. Perjudicas periódicamente a TNT, tu principal socio y sostén. Desafías torpemente a un Gobierno débil. Inacción legislativa: Te escondes de reformas urgentes y te amparas en el lobby para no separar ANFP de Federación. En Sudamérica, un hazmerreir”, escribió.

La reactivación de Jadue coincide con un significativo aniversario del hito más importante de su gestión: la consecución de la Copa América, el primer título internacional de la Selección. El calerano no ha vacilado en atribuirse mérito en el éxito de la Roja. Incluso a la par de los que, en la cancha, reunieron los dirigidos por Jorge Sampaoli hasta terminar asombrando a Chile y al mundo.