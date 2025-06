El Chelsea resiste la tormenta: golea al Benfica en un partido eterno y sigue en carrera en el Mundial de Clubes

Nuevamente, los factores climáticos alteran el normal desarrollo del Mundial de Clubes. Las suspensiones momentáneas se han convertido en otro protagonista de la competencia, por los protocolos de tormentas que rigen en Estados Unidos en los espectáculos deportivos al aire libre. Este sábado arrancaron los octavos de final y el duelo entre Benfica y Chelsea tuvo que tener una detención obligada, cuando estaba por finalizar el tiempo regular, con ventaja parcial de 1-0 a favor de los ingleses.

En los 85′, producto de las condiciones climáticas adversas que asomaron por el estadio Bank of America de Charlotte, el juez esloveno Slavko Vincic aplicó el protocolo. Por lo tanto, los jugadores, a camarines, y los espectadores, a resguardarse bajo techo.

De acuerdo con lo que establece el protocolo vigente en Estados Unidos para eventos deportivos al aire libre, se debe suspender cualquier actividad si se detecta riesgo de caída de rayos en un radio de ocho millas (aproximadamente 13 kilómetros). Además, se debe evacuar la cancha y las tribunas.

Tanto los jugadores como los cuerpos técnicos y los hinchas deben trasladarse a zonas techadas o instalaciones cerradas, mientras se espera un mínimo de 30 minutos, desde el último trueno o relámpago detectado. En caso de que el retraso supere los 45 a 60 minutos, el partido puede ser suspendido definitivamente y reprogramado, ya que recién una vez que la alerta haya desaparecido completamente se puede reanudar la actividad deportiva.

Es el sexto partido en el cual se aplica el protocolo por amenaza de tormenta eléctrica. El primero fue Ulsan vs. Mamelodi Sundowns, el 17 de junio (una hora de demora). Luego sucedió en Pachuca vs. Salzburgo, el 18 (una hora y 40 minutos). El siguiente fue Palmeiras vs. Al Ahly, el 19 (45 minutos). Luego vino Benfica vs. Auckland City (dos horas y media). El último había sido Boca Juniors vs. Auckland City (retraso de una hora).

Se activó el protocolo de tormentas en el juego entre Benfica y Chelsea.

Luego de una extensa espera de casi dos horas, finalmente los futbolistas retornaron a la cancha y los espectadores, que se quedaron en el estadio, retomaron sus asientos. Quedaban cinco minutos del tiempo regular, más el añadido del árbitro. Se fueron al alargue para determinar al ganador, por el empate luso.

Chelsea, clasificado

El rival de Palmeiras en los cuartos de final del Mundial de Clubes es el Chelsea. El elenco de Londres terminó goleando por 4-1 al Benfica y es uno de los ocho mejores de la cita planetaria, el nuevo fetiche de la FIFA.

Pasaron nada más que 45 segundos para encontrar la primera ocasión del Chelsea, con Pedro Neto. Los pupilos de Enzo Maresca, uno de los más destacados aprendices de Manuel Pellegrini, tomaron la posesión desde el arranque. La búsqueda del gol fue insistente, sin embargo carente de precisión. En los 19′, la opción la tuvo Marc Cucurella, sin embargo rechazaron la pelota desde la línea. Al minuto siguiente, lo tuvo Cole Palmer, pero contuvo el portero Trubin. Chelsea estuvo mucho más cerca, pero el periodo de dominio en el juego no lo reflejó en el arco rival.

La tónica del encuentro fue mantuvo. El cuadro de Londres hacía méritos para ponerse en ventaja, ante un rival que no encontraba las maneras para equiparar el trámite. Recién el primer acercamiento de los portugueses sucedió en los 57′. Lo que no pudo hacer mediante el juego, el Chelsea lo logró a través de la pelota detenida. Los ingleses por fin destrabaron el partido en los 64′, con gol de tiro libre de Reece James. Sorprendió a Trubin, que esperaba por el centro.

La vuelta luego de la suspensión trajo el empate del Benfica. Con la asistencia del VAR, se sanciona un penal por mano. Ejecuta Ángel Di María y pone el 1-1 en los 90′+5. El gol del Fideo llevó la definición al alargue. Las Águilas se complicaron al quedar con 10, por expulsión del argentino Prestianni. La prórroga finalizó muy favorable para los azules. Los goles de Nkunku (108′), Pedro Neto (114′) y Dewsbury-Hall (117′) generaron la victoria.

Los ingleses siguen en carrera y se ilusionan con su segundo Mundial de Clubes. Fueron campeones en 2021, con el anterior formato de competencia. El partido de cuartos de final entre Palmeiras (que eliminó al Botafogo en el alargue) y Chelsea se jugará el próximo viernes 4 de julio, en Filadelfia.