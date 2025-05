Pellegrini, el mentor: su rival en la final de la Conference encabeza el universo de aprendices del Ingeniero

Con 71 años, Manuel Pellegrini ha demostrado su vigencia en la elite internacional. En su quinta temporada al mando del Betis, el entrenador nacional ha sido blanco de una serie de halagos por lo que ha construido en Heliópolis, siendo todo un hito la clasificación a la final de la Conference League. De manera inédita, los verdiblancos jugarán una final continental. El mérito del Ingeniero es que también ha sabido mantenerse dirigiendo en las ligas más relevantes del Viejo Continente durante dos décadas (con una isla en el medio, como fue su paso por China).

Con una extensa trayectoria, Pellegrini se ha convertido en un mentor para otros que quieren seguir ligado al fútbol desde la vereda de la dirección técnica. Son varios los exjugadores que ahora son entrenadores y que han señalado al chileno como parte fundamental para su desarrollo. Los aprendices del Ingeniero. Y precisamente, la final de la Conference League pondrá cara a cara al profesor con uno de sus alumnos más aventajados.

El nexo entre Manuel Pellegrini y Enzo Maresca se forjó en la relación futbolista-técnico. Entre 2010 y 2012, el italiano jugó en el Málaga, que era dirigido por el chileno. El exmediocampista llegó poco después de la asunción del Ingeniero en la Costa del Sol. Posteriormente, en 2018, la conexión se retomó cuando Maresca integró el cuerpo técnico del nacional en West Ham United. Luego se fue a trabajar al Manchester City y también fue asistente de Pep Guardiola, hasta que llegó el momento de independizarse. Logró el ascenso a la Premier con el Leicester, campaña que le permitió dar el salto y asumir en el Chelsea, en junio del año pasado.

Maresca alabó a Pellegrini. “Es especial, es una referencia para mí. Pasé cuatro años con Manuel. Es un gran ser humano, una gran persona, para mí es como mi padre en el fútbol”, dijo en el Open Media Day de los Blues, de cara a la final de este miércoles. Aseguró que nunca han dejado de conversar: “Estamos siempre en contacto. Hablé con Manuel, somos muy cercanos. Hemos hablado mucho en el pasado, hablamos en el presente y hablaremos en el futuro. Trato de aprender de todos los entrenadores, especialmente de él. Por su manera de entrenar, me recuerda mucho a Carlo Ancelotti”.

Maresca integró el cuerpo técnico de Pellegrini en West Ham United.

A su vez, el técnico bético elogió a su colega y excolaborador. “Yo creo que va a tener una gran carrera. De hecho, ya la está teniendo, porque ha hecho cosas importantes como subir al Leicester y está realizando muy buen trabajo en el Chelsea, lo que refleja su capacidad. Tiene presente y un gran futuro”, manifestó.

Discípulos

Son varios los integrantes del universo de aprendices de Pellegrini. El argentino Martín Demichelis generalmente ha enaltecido el trabajo del chileno. El exzaguero, quien dejó Monterrey, fue dirigido por el Ingeniero en River Plate, Manchester City y Málaga. Dos días después de ser campeón con los Millonarios, en 2023, Demichelis se acordó de su ex DT: “Me dio continuidad cuando llegó a River, con el cual tuve la posibilidad de compartir tres años en Málaga y otros tres años en el Manchester City. Estoy eternamente agradecido porque, quizás, es el entrenador más importante por los siete años que compartí junto a él”.

Un histórico del City es Vincent Kompany, capitán de los Ciudadanos en la época de Pellegrini. En 2014, el belga otorgó una entrevista a La Tercera, en la cual comentó los primeros meses de trabajo del DT. “La filosofía de Pellegrini es muy potente”, señaló. Como técnico del Burnley, Kompany se reencontró con el chileno en un amistoso de pretemporada en 2023. Pese a descender en la Premier, el Bayern Múnich tocó su puerta y fue campeón de la Bundesliga 24-25.

Pellegrini, junto a Vincent Kompany, durante un amistoso del Betis con Burnley.

Si de aprendices se trata, hay que mencionar a Ruud van Nistelrooy. El otrora goleador neerlandés, quien brillara en Manchester United y Real Madrid, fue dirigido por el chileno en el Málaga. Fue el propio exdelantero quien reconoció que Pellegrini fue clave para que decidiera ser estratega. “El míster me ayudó mucho. Me dijo que me preocupara por los jóvenes, por los demás, que pensara en ayudar desde el vestuario y desde el campo”, afirmó en una entrevista con el medio español Relevo, en 2024, cuando Van Nistelrooy fue a Sevilla para conocer los entrenamientos del Betis. El exfutbolista ha dirigido al PSV, al Manchester United y al Leicester.

Un conocido alumno de Pellegrini es Eduardo Coudet. El Chacho, hoy en el Alavés, ha manifestado públicamente lo que aprendió con el chileno, quien fue su DT en River a inicios de los 2000. En enero de este año, lo tildó como “un padre futbolístico” y agregó que fue en quien más se apoyó para ser técnico.

También entra en el grupo Pablo Zabaleta, pupilo del Ingeniero en San Lorenzo, Manchester City y West Ham, actual asistente técnico del brasileño Sylvinho en la selección de Albania. “Sentí una gran conexión, sobre todo porque me encontraba en mi plenitud como futbolista”, dijo recientemente en The Coaches Voice.