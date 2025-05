Ancelotti se confiesa en su arribo al Scratch: “He entrenado 34 brasileños y sólo he tenido problemas con uno”.

La selección de Brasil está a 10 puntos del líder de las Eliminatorias Sudamericanas, su archirrival Argentina. Pese a que se ubican en la cuarta posición y su clasificación a la Copa del Mundo 2026 no corre peligro, el Scratch dio un golpe en la conducción y contrató a Carlo Ancelotti, multicampeón con Real Madrid, para torcer el rumbo y volver a meterse en lo más alto.

Los últimos días del DT italiano en su arribo a Brasil han sido una locura. Dirigió a los merengues el fin de semana, luego viajó a Sudamérica, este lunes asumió en el cargo, entregó la nómina de futbolistas para la doble fecha de las Clasificatorias y ya ha dado varias entrevistas.

En una de esas conversaciones con la prensa brasileña, específicamente con Globo Esporte, habló sobre su relación con los futbolistas de ese país: “El jugador brasileño tiene un nivel técnico más alto que otros (…) He entrenado a 34 y si pienso si he tenido algún problema con alguno creo que no. Puede ser que con uno, pero no te lo digo", comenzó declarando.

Ancelotti se confiesa en su arribo a Brasil

Además, hasta eligió quién ha sido el mejor futbolista de Brasil que adiestró: “Ronaldo técnicamente era espectacular y es una de las personas más divertidas del mundo”.

También escogió al más profesional y al más entretenido: “El más profesional sería Cafú. Y el más divertido... hay muchos, Militao me hace reír un montón, Vini también. Vini, por ejemplo, para mí, es muy humilde. Por eso hablo bien de ellos, porque con todos he tenido muy buena relación, todos me han llamado para felicitarme y desearme suerte”.

Dos rivales duros

El estreno de Ancelotti en la banca del Scratch no será fácil. Jugará de visita ante Ecuador el jueves 5 de junio y recibirá a Paraguay el martes 10; dos selecciones que en estos momentos están en zona de clasificación para la Copa del Mundo.