Manuel Pellegrini aborda el reclamo del DT del Chelsea a una semana de la final de la Conference League

Un locuaz Manuel Pellegrini afrontó a los medios de comunicación a una semana de un duelo trascendental para el Betis, como también para el propio DT. Ambos enfrentarán la final de una copa europea por primera vez en su historia.

El miércoles 28 de mayo, el equipo sevillano con el chileno en la banca se medirán a Chelsea de Inglaterra en la definición del título de la Conference League en Breslavia, Polonia.

Partido en el que la escuadra española no se siente menos que los británicos, a pesar de que los londinenses tienen un presupuesto anual cerca de los 1.000 millones de dólares anuales, contra los 200 de los andaluces.

“No sé quién es el favorito. Su presupuesto es muy distinto al nuestro, pero llevarlo a la cancha es muy diferente. No creemos que el Chelsea sea favorito, saldremos a buscar el partido desde el primer minuto”, dijo el Ingeniero.

Asimismo, el santiaguino agregó que “sería muy fácil escudarse en un favoritismo que, personalmente, no siento. Los dos equipos tenemos la misma posibilidad de ser campeones. Si perdemos, analizaremos por qué. Jugaremos sin pensar en el presupuesto del Chelsea, sino en el juego que nos permita ganar esa final ante un rival muy complicado”.

Polémica desatada

Betis jugará el viernes por la Liga, cuando reciba a Valencia en la última fecha del torneo local. Chelsea, en tanto, visitará al Nottingham Forest, el domingo. Es decir, los sevillanos tendrán dos días más de descanso, situación que motivó el airado reclamo del DT de los Blues, Enzo Maresca.

“No estoy contento al ciento por ciento. No se le puede permitir a otro equipo 48 horas más cuando se juega una final europea. Es una ventaja para ellos. O jugamos el viernes o ellos juegan el domingo como nosotros. No sé si es de LaLiga, la Premier League o la UEFA”, polemizó el italiano.

Precisamente, Pellegrini se refirió a las palabras del italiano y contestó que “no son cosas decisivas, pero tener dos días más es una ventaja, el equipo que no goza de eso, tiene toda la razón de reclamarlo. En el fútbol no se pueden dar ventajas”.

Sin embargo, existe una profunda amistad entre el europeo y el entrenador chileno. Es más, el exvolante de la Juventus fue jugador y ayudante del Ingeniero. En esa línea, lo reconoce como su “padre futbolístico”.

“Cuando los hijos crecen, los padres ya no tienen ninguna autoridad sobre ellos -dijo Pellegrini entre risas-, así que no hay ninguna posibilidad de que lo rete si me gana. Le agradezco a Enzo sus palabras, lo conozco como jugador y también fuera del campo, como amigo. Hemos tenido relación fuera del campo muchas veces. Conozco su pasión por el fútbol y él aprende de todo el mundo”, aseguró el chileno.

Además, el santiaguino se deshizo en elogios para el europeo: “de Enzo solo puedo hablar positivamente. Tuve la suerte de dirigirlo en los últimos años de su carrera y luego trabajó conmigo en el West Ham United. Tendrá una gran carrera y ya ha hecho cosas importantes como el ascenso de Leicester City. Su trabajo en el Chelsea refleja la intención de estudiar y aprender. Tiene un gran futuro”.