El técnico del Chelsea aborda la crisis por el cántico discriminatorio de Enzo Fernández en la Copa América

Enzo Maresca tuvo un inicio complejo de su ciclo como técnico del Chelsea. En el vestuario del equipo inglés hay jugadores que se miran con distancia. A uno, de hecho, dejaron de seguirle en las redes sociales. El apuntado es el transandino Enzo Fernández. Las circunstancias son conocidas: en plena celebración por el título en la Copa América, el argentino exhibió en un live de Instagram el momento en que en el vestuario del equipo de Lionel Scaloni se escuchaba el cántico discriminatorio que se había popularizado en Qatar, que alude directamente a Francia.

El entrenador italiano tuvo su primera comparecencia como técnico del equipo inglés. Naturalmente, debió responder por la crisis. Lo hizo abogando por la tranquilidad en la convivencia interna.

Pide paz

Maresca pide paz. “Es estupendo que el jugador haya hecho el comunicado para disculparse. El club también estuvo bien. Para ser honesto, no creo que cuando Enzo vuelva tenga dificultades. No hubo malas intenciones. Hablé con Enzo. Ahora está todo claro”, estableció el exmediocampista, quien dirigió al Leicester y también formó parte del staff de Josep Guardiola en el Manchester City.

Enzo Fernández, con la camiseta del Chelsea (Foto: Reuters)

“Al fin de cuentas, todos somos seres humanos. No hay mala intención por parte de nadie. El jugador y el club aclararon la situación. No hay nada que añadir a la situación”, complementó, en un nuevo intento por calmar los ánimos.

Consecuencias

El cuestioando video generó consecuencias concretas. Los franceses Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana, eliminaron a Fernández de Instagram, una medida de alta drasticidad en este tiempo. Lo mismo hicieron Benoit Badiashile, Malang Sarr, Christopher Nkunku y Lesley Ugochukwu, entre otros.

Fernández ofreció disculpas a la plantilla. A sus excusas públicas sumó una comunicación con el capitán Reece James. “Es una situación realmente difícil. Enzo reconoció que hizo mal y se disculpó con el club y con el equipo. Aún no llegó así que no sé si hay algo que enmendar, tendré que hacer ese juicio cuando llegue. He hablado con Enzo y con todos los involucrados, pero esas conversaciones deben quedarse en casa”, estableció el defensor y portador de la jineta en la escuadra londinense.