Repudiable por todos lados: la letra (y el origen) del cántico que desata el conflicto entre Argentina y Francia

“Escuchen, corran la bola...”. El camarín de Argentina es todo festejo después de la victoria sobre Colombia. Acaba de vencer a los cafetaleros y de consagrarse como bicampeón de América, una condición que se agrega a la también vigente de campeón del mundo. Los pupilos de Lionel Scaloni saltan y cantan a todo pulmón. Hay alusiones a Diego Maradona y Lionel Messi, entre otras tantas manifestaciones de la creatividad que suelen mostrar las barras transandinas, cuya influencia se extiende por toda Sudamérica.

El volante Enzo Fernández es uno más de los que celebran. Su alegría llega a tanto que decide compartirla a través de un live en Instagram. Elige, eso sí, el momento más controvertido: en ese momento, en el vestuario se entona un cántico que nació en la antesala del Mundial de Qatar y que aludía a una rivalidad que los transandinos ya concebían como la amenaza más concreta a su aspiración de obtener el título. Hoy, el lío escala. De la molestia de sus compañeros galos en el Chelsea y la oficial del club y la queja federativa, ya escala a niveles diplomáticos. El gobierno de Javier Milei, de hecho, les exigió a Claudio Tapia y al plantel que encabeza Lionel Messi que se disculpen públicamente.

¿Qué dice?

La letra es repudiable en todo el sentido, por más que haya quienes intentan bajarle la gravedad a la situación y atribuírsela a un mal entendido floclor del fútbol. Contiene fuertes alusiones discriminatorias, tanto racistas como homofóbicas, y fija especialmente su objetivo en el gran peligro que presentaba el combinado galo, con el que, finalmente, la Albiceleste terminó disputando la corona. “Escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola”, rezan, apenas, las primeras líneas, en alusión a la alta presencia de jugadores de origen africano en el combinado europeo.

Las inmediatamente mezclan apología a la violencia con discrminación sexual alusiva a la flamante figura del Real Madrid. “Qué lindo es, van a correr. Son cometrabas como el puto de Mbappé”, añade.

El remate es igualmente ofensivo y termina aludiendo a la nacionalidad de las figuras de la escuadra de Didier Deschamps. “Su vieja es nigeriana, su viejo, camerunés; pero, en el documento, nacionalidad: francés”, se escucha tanto en el registro de Fernández como en todos los existentes desde la cita planetaria disputada en Asia.

¿De donde viene?

Como en la gran mayoría de los casos, el cántico es una adaptación de un hit. Paradójicamente, este surge de una campaña policial de 1981, que buscaba impedir el traslado de mascotas a la costa atlántica en época estival. “Bobby, mi buen amigo este verano no podrás venir conmigo, hoy escuché cuando papá decía que esta vez no te podrá llevar. Bobby no me extrañes mucho, pronto voy a regresar, cuida todos mis juguetes, Bobby no te portes mal”, sostiene esa creación.

A los tablones llegó a través de la barra de Nueva Chicago, ya con una connotación más ofensiva, dedicada a los seguidores de Almirante Brown, la rivalidad más clásica del Torito de Mataderos.