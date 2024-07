Conmebol abre un expediente disciplinario contra Marcelo Bielsa por sus graves acusaciones durante la Copa América

Las palabras de Marcelo Bielsa en la víspera del partido por el tercer lugar de la Copa América no pasaron inadvertidas para nadie. Las incendiarias declaraciones y acusaciones del DT de Uruguay causaron varias repercusiones y la misma Conmebol tomó nota del asunto, decidiendo abrir un expediente en contra del seleccionador.

Dentro de las declaraciones que dio el argentino se encuentran duras quejas por los problemas de seguridad que provocaron los incidentes entre sus jugadores y los hinchas colombianos, alusiones a Estados Unidos y su rol en el FIFA Gate, a la inseguridad, a la mala organización y hasta censura en contra de su colega Lionel Scaloni, quien había criticado duramente el estado de la cancha en el inicio del certamen. Todo esto causó que luego otros colegas se refirieran a la situación y también lanzaran fuertes críticas, como por ejemplo el técnico de Canadá Jesse Marsch, quien dijo que sus jugadores habían sido tratados como ciudadanos de segunda clase.

De acuerdo a la emisora uruguaya Sport 890, la Asociación Uruguaya de Fútbol fue notificada mediante un correo electrónico por parte de la Conmebol e hizo llegar el expediente que consta de “varias hojas de denuncias en contra del entrenador”. Debido al tenor del asunto, es posible que esto pueda desencadenar en sanciones de cara a las próximas fechas de las Eliminatorias, programadas para septiembre y noviembre. Precisamente, uno de los encuentros será ante Colombia en Montevideo, el 14 de noviembre.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de la AUF, que de todos modos se mostró muy molesta tras los incidentes ocurridos tras el partido frente a los cafetaleros, donde los jugadores charrúas se enfrascaron en una pelea con hinchas colombianos para defender a sus familiares que estaban en la tribuna.

La reacción del DT

Marcelo Bielsa defendió a sus jugadores con todo. “Los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano lo haría si viesen a sus seres queridos bajo ataque”, expresó. Y añadió: “Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones... Esto es una caza de brujas. ‘Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto’, ‘ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar’. ¡Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro de que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora le echa la culpa a los jugadores”.

“Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI e hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitrajes perfectos. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir es engañando con que las canchas están perfectas”, prosiguió el entrenador.

Finalmente, siguió disparando contra la organización y el organismo que preside el paraguayo Alejandro Domínguez, con duros términos. “Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones y le dijeron que no lo hiciera más”, sentenció.