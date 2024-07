Bielsa se lanza con todo contra Estados Unidos: “En un país que fue capaz del FIFA Gate; ahora resulta que la culpa es de los jugadores”

Marcelo Bielsa, director técnico de la selección de Uruguay tomó la palabra este viernes en la previa de la definición por el tercer puesto de la Copa América contra Canadá.

El adiestrador aprovechó la oportunidad para profundizar en los incidentes que se registraron en la semifinal en la que se vieron involucrados algunos jugadores de la Celeste, a quienes respaldó.

“Son madres de familias agredidas con bebés en sus brazos”, expuso. Luego se le consultó sobre posibles sanciones a los deportistas, por lo que respondió molesto.

“Me tendrían que preguntar si los jugadores han recibido disculpas de los que tienen que salvaguardar la seguridad de los espectadores”, indicó.

“Estamos en Estados Unidos, entre comillas el país de la seguridad. Si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos, cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana, a tu bebé. Cómo no los vas a defender si los argumentos para que eso no suceda fallaron: prevención y puerta de escape”, prosiguió.

“Le tengo mucho miedo a las venganzas deportivas. Siempre te amenazan deportivamente. Acá el mensaje fue no podemos defender a tu familia y no podemos permitirle huir. ¿De qué sanción me hablan? Lo que hay que ver es cuándo les van a pedir disculpas”, continuó.

“En un país que fue capaz del FIFA Gate; ahora resulta que la culpa es de los jugadores”, lanzó.

También tuvo duras palabras para los organizadores del torneo. “Todas las mentiras que han dicho, que las canchas están perfectas, o los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó, esto es una plaga de mentirosos, y ya dije todo lo que me prometí no decir”, sostuvo Bielsa visiblemente enojado.

Y en esta línea añadió: “Scaloni habló una vez, son todos errores sabidos, los norteamericanos no te dicen: ‘Te doy una cancha perfecta’, te dicen: ‘Te doy una cancha instalada hace dos o tres días’, y las uniones no cierran y los campos de entrenamiento eran un desastre”.

“Esto fue una fiesta extraordinaria, a estadio lleno y no hay nada de lo que quejarse, lo que no se puede seguir engañando con que las canchas están perfectas. La jefa de campo de juego, que conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace, hizo una conferencia de prensa para decir que es algo visual...”, remató.

Darwin Núñez se enfrentó a hinchas de Colombia tras la semifinal de la Copa América. Foto: Captura de video.

El origen de la molestia

Las palabras de Marcelo Bielsa sobre las posibles sanciones a los futbolistas se debe a un comunicado que publicó la Conmebol en la que indicaban que la Unidad Disciplinaria del organismo evaluarían posibles sanciones para los involucrados.

“Ante los actos de violencia ocurridos al término del partido entre las selecciones de Uruguay y Colombia, la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL ha decidido abrir un expediente para dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados”, señalaron a través de sus redes sociales.

“Queremos ratificar y advertir que no se tolerará ninguna acción que empañe la fiesta mundial del fútbol, en la cual están involucrados los protagonistas y la afición que estará presente en el estadio en una final vista por cientos de millones de espectadores de todo el mundo”, continúa el texto.

Además, apuntan a que “es inadmisible que un hecho como el ocurrido en esta ocasión, convierta la pasión en violencia. Por lo tanto, no se tolerará ninguna actitud que transgreda la competencia deportiva y el espectáculo más lindo del mundo que pertenece a toda la familia”.