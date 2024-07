Histórico de Colo Colo y la Roja destroza a Alexis Sánchez: “Está más preocupado de los récords”

Alexis Sánchez cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de transformarse en el referente ofensivo de la Selección en la Copa América. Aunque ya no está en su mejor momento, el Niño Maravilla sigue siendo el máximo referente del combinado nacional. De hecho, aunque en condición de suplente, venía de obtener el Scudetto con el Inter de Milán.

Sin embargo, la producción de la Roja en el torneo continental fue nula. Y la actuación del tocopillano, en particular, estuvo marcada por las rabietas y, luego, por las críticas. De hecho, se llegó a sostener que el equipo de Ricardo Gareca funcionó mejor sin su presencia en el campo de juego.

Cuestión de records

Sánchez se defendió con un argumento que parece potente: los números. Los puso sobre la mesa en una entrevista que le concedió a Mark González, quien también fue parte del contingente que alcanzó la mayor altura en la historia del fútbol nacional. “Yo he hecho lo que he hecho en mi vida. Soy goleador histórico, más partidos en la Selección, más asistencias, más partidos en Clasificatorias, más goles en Clasificatorias, ya no sé qué otro récord hacer”, lució.

Patricio Yáñez, histórico delantero de la Selección (Foto: Mario Téllez)

No se quedó ahí. “En la Selección los he hecho todos, entonces qué me falta para discutir con alguien que nunca le pegó a un balón o que nunca me superó. Con respeto, yo lo puedo escuchar si hace una crítica constructiva”, en una respuesta que iba dirigida al periodismo y a los hinchas que más fuertemente le han reprochado.

El enojo del Pato

Las declaraciones encontraron respuesta. Quien salió al paso fue Patricio Yáñez, quien en momentos de sequía de triunfos de la Roja y el fútbol nacional, la que ayudó a romper con su participación en la obtención de la Copa Libertadores de 1991 con Colo Colo, llegó a ser considerado como el último ídolo del fútbol chileno. El exdelantero no dudó en salir al cruce. “Tienes a un Alexis Sánchez que el DT no se atreve a sacarlo y está lejos de ser ese jugador desequilibrante. Está más preocupado de los récords como si uno se los pidiera, nadie se los pide”, aseguró el exatacante, en una de sus intervenciones como comentarista en la radio Agricultura.

Yáñez, mundialista en España 1982 se anima, incluso, a acotarle obligaciones a quien es considerado como uno de los mejores futbolistas chilenos de todos los tiempos. “Uno le pide que juegue bien y no lo está haciendo. Los récords que se los meta en el baúl de los recuerdos, para cuando tenga nietos. Nadie lo va a superar porque es un crack, pero ese crack hoy en día no está jugando de crack”, sentencia en la msima intervención.