“La oferta es insuficiente; si tiene que ir a Dubái, va a ir”: agente de Isla detalla el portazo a Colo Colo

Mauricio Isla prepara su salida de Independiente. El lateral pretende dejar el club argentino para sumar nuevos desafíos en su carrera y entre las opciones que manejó el jugador estaba la alternativa de volver a Chile para ser parte del plantel de Colo Colo.

Sin embargo, el dinero ofrecido por el Cacique no ha sido suficiente para concretar el retorno al fútbol nacional, tal como lo ha dejado claro Arturo Jiménez, representante de Isla.

“Cuando hablamos con los clubes y dependiendo del interés, les pedimos que nos digan cuál es su presupuesto, para poder acercar términos económicos. La oferta que nos pasó Colo Colo fue insuficiente. Está bastante lejos de lo que pedimos”, sostuvo en una entrevista con As.

Al ser consultado sobre cuándo pedían, el agente indicó que “no me parece de buen tacto hablar de plata, me gusta más hablar de conceptos. Si tú hablas de los salarios de los jugadores, la gente que no está metida en este rubro se tira encima, porque no entiende cómo funciona el negocio. Creemos que la valorización de Mauricio, a día de hoy, es de un monto y, a lo mejor, Colo Colo, Real Oviedo, Peñarol o el LAFC piensan una cosa distinta”.

“Estamos esperando a un club que se puede acercar a los términos que estamos pidiendo, pero desde ya te digo que nunca pedimos 70 millones de pesos mensuales. Las expectativas del jugador pasan más por la parte deportiva, personal y profesional, que por la económica”, precisó.

También comentó que la prioridad del lateral nacional es jugar en Chile o en Estados Unidos por motivos familiares, aunque esto no lo hace descartar otras competencias.

“Una cosa es la prioridad y otra es la realidad de las ofertas. Su prioridad es el tema personal, pero él entiende que si tiene que ir a jugar a Emiratos Árabes o a Dubái, porque la oferta económica es muy buena e irrechazable, él es un profesional e irá para allá”, sostuvo.

La salida de Independiente

Otro punto clave que se debe dar es que Isla concrete su salida de Independiente, cuyo vínculo con el club se extiende hasta fin de año. “Lo que ellos quieren es que se pague la rescisión de su contrato, que está vigente hasta diciembre. La cláusula de rescisión es de dos millones de dólares. A través de un dirigente, ellos hablaron y dijeron que era oportuno sacarlo por 600 mil dólares... Es decir, ya se bajaron en un 75 por ciento de lo que es la cláusula de salida. Incluso, cuando estuve en Buenos Aires, ellos estaban dispuestos a bajar más. Ese pago tiene que venir por parte de Colo Colo o de cualquier otro club que este interesado”.

“El tiene un salario alto y la idea es que pueda mantenerlo en su nuevo club, teniendo un contrato de un año y medio. Después de eso, habrá que evaluar con el club si sigue o no. Mauricio sabe que tiene que ir en procesos cortos”, complementó.

Ya hablando de plazos, el representante manifestó que “con Independiente acordamos que, de aquí a mitad de la próxima semana, Mauricio está liberado para no presentarse en el club. Él está de vacaciones, disfrutando con su familia en Santiago, y la idea es que durante el fin de semana o durante la próxima semana, ya podamos decantar cuál va a ser su futuro”.