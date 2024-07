El desprecio de histórico de Colombia a Lionel Messi a horas de la final de la Copa América

La final de la Copa América comienza a encenderse en la previa. Las selecciones de Argentina y Colombia serán las protagonistas del duelo definitorio que tendrá a Lionel Messi como una de las grandes figuras en la cancha.

El 10 transandino fue uno de los autores de los dos goles con los que la Albiceleste consiguió derrotar a Canadá. A pesar de esto, desde Colombia han surgido voces que han planteado una baja en el rendimiento de la Pulga.

“Nosotros sabemos que Argentina es un rival difícil, campeón mundial, campeón de Copa América, pero que pasa con los muchachos (de Colombia), los muchachos se tienen mucha confianza”, comenzó señalando el colombiano Adolfo Valencia en diálogo con TYC Sports.

El exseleccionado entregó su opinión sobre el capitán argentino. “Ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona que se sacaba seis, siete, ha perdido velocidad, ha perdido fuerza por los años”, sostuvo el Tren.

Claro que en esta disminución de rendimiento también agregó a Ángel di María. “Entonces ellos (los colombianos) que están jóvenes tienen que saber ese plus que no es el mismo Messi. Di María no es el mismo jugador que nosotros conocimos con 23, 24 años, 26, 27... Esa es una ventaja que nosotros tenemos que tratar de aprovechar”, indicó.

Por lo mismo, lanzó que “a Messi ahora cualquiera lo puede marcar, sin quitar mérito a todo lo que ha hecho que siempre fui hincha de él, que lo respeté como jugador y como persona porque es un jugador profesional que nunca tuvo una queja. Yo soy hincha de eso”, cerró sobre la Pulga.

Al mismo tiempo, comentó la importancia que este duelo tiene para los cafetaleros. “Yo creo que si porque Colombia ha enamorado, esta Selección ha enamorado y todos los colombianos creemos en ella. Hay un compromiso y el compromiso que esperamos todos los colombianos es que ellos vengan a festejar con nosotros. Primero en Bogotá y luego en Barranquilla”.

“Hay una ilusión y ellos lo saben, porque ellos lo han dicho en las entrevistas, ellos quieren hacerle como este regalo a Colombia ganando esta Copa América y yo creo que han hecho mucho mérito”, complementó.

La confianza de Messi

Lionel Messi, aludido por Valencia, se dio un tiempo para referirse a la final contra Colombia. “Estoy tranquilo, esperando que llegue el día como siempre. Estoy mucho más tranquilo que antes, después de todo lo que vivimos y lo que pasamos”, declaró a Fox Sports Argentina.

El atacante comentó que su objetivo es “intentar disfrutar mucho más las cosas y vivir al máximo cada momento y no acelerar los tiempos, simplemente vivir el momento y cuando llegue nos focalizaremos en lo que va a ser el partido”.

Sobre el rival indicó que “pudimos ver el partido de Uruguay y Colombia. Sabíamos que cualquiera de los dos iba a ser duro. Por algo Colombia hace tiempo que no pierde. Tiene buenos jugadores, muy intensos, tiene gente rápida, dinámica”.

“Es una final. Una final es un partido aparte siempre. Estamos bien, como todo esta Copa”, comentó.

La final entre Argentina y Colombia está programada para el domingo a las 20.00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.