Medios internacionales alucinan con la presencia de la tenimesista chilena Tania Zeng en París 2024

La historia de la tenimesista Tania Zeng fue una de las más recordadas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La humildad y el carisma de la atleta de 58 años se robó las miradas, no solo en Chile, sino también en territorios tan ajenos a esa competición como el Lejano Oriente.

Una efervescencia que ahora se trasladó a los Juegos Olímpicos de París 2024, evento al cual clasificó. Y aunque solo comienza a competir recién el próximo sábado, importantes medios internacionales quisieron dar a conocer su particular.

Así lo entendió el diario británico The Guardian, el cual viajó hasta esta parte del mundo para conocer cómo se preparaba la atleta radicada en Iquique, antes de enfrentar su primera competencia olímpica.

“La pandemia de Covid-19 le proporcionó un camino inesperado para volver al tenis de mesa. Para calmar su inquietud durante el estricto confinamiento de Chile, compró una mesa de ping pong y jugaba sola en casa durante horas todos los días. Cuando se levantó el confinamiento, participó en algunos torneos locales por diversión y los ganó todos sin esfuerzo. En 2023, era la jugadora mejor clasificada del país y se clasificó para un lugar en la selección nacional de Chile”, se lee en las páginas del prominente medio inglés.

Y es que la biografía de la Zeng es digna de ser contada tanto en América, como en Asia y también en Europa; continente donde existe una numerosa colonia china.

“La espectacular historia deportiva de Zeng comienza en 1966, cuando nació en la provincia de Guangzhou, de padre ingeniero y madre entrenadora de tenis de mesa. El tenis de mesa fue inmensamente popular durante su juventud, especialmente después de la diplomacia del tenis de mesa de 1971, cuando el equipo de tenis de mesa de los Estados Unidos se convirtió en la primera delegación oficial estadounidense en visitar Pekín desde 1949. Su visita allanó el camino para la visita de Richard Nixon al año siguiente”, escribe el medio isleño sobre la miembro del Team Chile.

Asimismo, agrega que “Zeng fue entrenada por su madre y su habilidad fue evidente desde una edad temprana. Cuando tenía 11 años, Zeng fue aceptada en un equipo de élite juvenil en una escuela de deportes militares en Beijing, cuando los deportes profesionales chinos estaban supervisados por el Ejército Popular de Liberación. Después de que la supervisión militar de los deportes terminara en 1981, la escuela se disolvió y Zeng regresó a entrenar con su madre”.

Un entrenador chino en Chile le ofreció un trabajo como entrenadora de escolar en 1989. La mudanza a un país lejano y extranjero le atrajo sobremanera. Aceptó la oportunidad y se relacionó con una pequeña comunidad china del norte. Explotó el floreciente negocio de las importaciones y, finalmente, dejó la docencia para dedicarse a la comercialización de productos chinos.

“En Chile no pueden pronunciar mi nombre, les cuesta pronunciar la Z... pero, como todos los chinos que vienen aquí, usamos un nombre chileno. Así que elegí Tania. A mi edad hay que jugar con alegría, no con angustia”, dice, y destaca el orgullo que siente por representar a Chile. Amo este país. No logré mi sueño en China y acá sí. Es importante no rendirse”, dice la deportista a The Guardian.

De la misma manera, el diario británico advierte que “cuando Santiago fue sede de los Juegos Panamericanos en 2023, Zeng emergió como una heroína nacional: la atleta de mayor edad en todo el torneo y ganadora de medallas. Los fanáticos la apodaron cariñosamente Tía Tania y ganó más de 10,000 seguidores en Instagram en una semana. Entre la multitud en uno de los partidos de Chile, un joven aficionado le dijo a la prensa que vinieron solo para ver a ‘la abuela del tenis de mesa’”.

Interés en Oriente

El diario de Hong Kong South China Morning Post también le dedicó una amplia cobertura a la biografía de la tenimesista chilena. Bajo el mismo antecedente, el medio viajó hasta Sudamérica para realizar un completo registro audiovisual de los entrenamientos de la atleta.

“La tenista chino-chilena ‘Tía Tania’ debutará en Juegos Olímpicos a los 58 años”, titula el medio oriental en su cobertura especial del certamen mundial de París 2024.

“La atleta de tenis de mesa chino-chilena Zhiying Zeng hará su debut olímpico a los 58 años. Zeng representará a Chile y competirá como una de las atletas de mayor edad que participan en los Juegos de París. También conocida por su apodo de “tía Tania”, Zeng comenzó a jugar tenis de mesa cuando tenía nueve años y ya era profesional a los 13. Cuando se mudó a Chile, dejó de lado su carrera de tenis de mesa para mantener a su familia. Treinta años después, Zeng se sintió motivada a volver a este deporte debido a la pandemia de Covid-19″, completa en la introducción del material.

A través de imágenes conseguidas en los entrenamientos de la deportista, el diario describe en lengua inglesa los movimientos de la Zeng en la antesala de la Ciudad Luz.

“Para mí todo es una locura. Imagínate vivir todo esto a mi edad. Existen muy pocas oportunidades de hacerlo”, dice la atleta en español con marcado acento chino.

Un registro en el que también se aprecia el testimonio del coach Francisco Seijas: “No muchas personas de la edad de Tania puede jugar tenis de mesa al nivel que ella lo hace. Es reconocido e importante lo que ella está haciendo. Es una gran motivación, especialmente para aquellas personas que se quejan de que no pueden caminar o correr, porque tienen cierta edad. Para mí la edad no existe”.